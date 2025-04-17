新华社日内瓦4月16日电（记者焦倩）世界贸易组织16日发布的最新报告显示，美国关税政策导致全球贸易前景严重恶化。在当前关税形势下，2025年全球货物贸易量预计将下降0.2%，比“低关税”基准情形下的预测值低近3个百分点。北美地区货物贸易降幅尤为显著，出口预计将下降12.6%。

报告预计，2025年亚洲地区贸易将实现温和增长，进出口涨幅均为1.6%，欧洲地区出口预计增长1.0%，进口预计增长1.9%。两大地区的贸易增长预期虽受关税冲击而有所下调，但仍是全球贸易的重要增量和贡献者。

报告说，美国“对等关税”以及政策不确定性的更广泛溢出带来严重下行风险，可能导致2025年全球货物贸易降幅扩大至1.5%，并对依赖出口的最不发达国家造成冲击。

报告还首次对服务贸易作出预测，预计服务贸易也将受到关税不利影响。报告预测，2025年全球服务贸易量将增长4%，较先前预期低约1个百分点。

世贸组织总干事伊维拉对贸易政策的不确定性深表担忧。她表示，“对等关税”可能带来严重后果。持续的不确定性可能阻碍全球经济增长，给世界尤其是最脆弱经济体带来严重负面影响。伊维拉呼吁世贸组织成员推动构建公平竞争环境，简化决策流程，作出相应调整以更好适应当前现实。

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