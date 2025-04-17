人民网首尔4月16日电 （周玉波）随着尹锡悦被罢免总统职务，韩国第21届总统选举正式拉开帷幕。

根据韩国中央选举管理委员会公布的时间表，第21届韩国总统选举将于6月3日举行。此次选举的特殊性在于，它并非基于五年一度的正常节奏，而是在尹锡悦被罢免后，为填补权力真空而举行的提前大选。

此次大选的筹备周期较短，各党派需在有限时间内完成党内候选人遴选、政策平台公布和全国性宣传动员工作。总统继任者不仅要面对国内政治撕裂、经济下行压力，还将主导外交政策。

当前，韩国政坛仍主要围绕进步派（以共同民主党为代表）与保守派（以国民力量党为代表）两大政治阵营展开。

执政党国民力量党和最大在野党共同民主党15日完成总统参选人登记后，两党党内初选正式启动。

共同民主党三位候选人已明确参与党内初选。他们分别是：共同民主党前党首李在明、前庆尚南道知事金庆洙、前京畿道知事金东兖。三人已于4月16日举行“公正选举实践协议”签署仪式。

国民力量党有8人进入首轮竞争，党内竞选日程从即日起持续至5月初，通过多轮辩论、民调与党员投票筛选最终候选人。

根据韩国舆论调查机构“舆论调查公正（株）”于4月13至14日所进行的民调，在“泛执政党候选人适合度”调查中，现任国务总理、总统权力代行人韩德洙以13.5%的支持率位居第一，超过保守派几位主要候选人。尽管国民力量党有声音支持韩德洙出马，但韩德洙目前仍专注于处理对美关税协商、通商等政府紧急事务。在调查结果中紧随其后的是前雇佣劳动部长金文洙13.1%、前党代表韩东勋10.5%、前议员刘承旼10.2%（已明确表示不参选）、前大邱市长洪准杓6.0%、罗景垣议员5.3%、安哲秀议员4.3%。

在“泛在野阵营适合度”方面，李在明则以压倒性优势获48.1%支持，远超第二名李洛渊的10.9%（不参选）与金东兖的8.5%。

值得注意的是，韩德洙虽以“稳定型代行者”形象赢得部分中老年与东南地区民众青睐，但其是否出战总统选举尚未明朗。而李在明已明确参与党内初选，并获得党内多方呼应。

韩国进入历史十字路口。本次总统选举不仅决定一国元首，更将勾勒出未来五年乃至十年国家治理的基本图景。各方候选人能否回应民意、抚平伤痕，带领韩国走出混乱，成为全社会瞩目的焦点。

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