新华社金边4月16日电（记者吴长伟 阚静文）应柬埔寨国王西哈莫尼邀请，国家主席习近平即将对柬埔寨进行国事访问。柬埔寨各界人士热切期待习近平主席来访，认为此访必将进一步巩固柬中铁杆友谊，赋予柬中命运共同体新的时代内涵。他们表示，相信在两国领导人战略引领下，柬中全面战略合作伙伴关系将取得更多积极成果，更好造福两国人民。

“牢不可破的友谊”

4月的柬埔寨，绿意正浓。时隔近9年，习近平主席将再次到访。

2016年10月，习近平主席访问柬埔寨，其间看望柬埔寨太后莫尼列。莫尼列太后邀请习近平主席在西哈努克太皇生前常坐的椅子上就座。

太皇的小女儿阿伦公主对这温暖一幕印象深刻。“这是只有最尊贵、最亲密的客人才能享有的待遇，让我感受到两国根植于历史的深厚情谊。”阿伦公主说，她对习近平主席再度访问柬埔寨热烈欢迎，充满期待，相信这次历史性访问将成为一座鼓舞人心的灯塔，照亮柬中加强互利合作和伙伴关系的前行之路。

中国和柬埔寨是同甘共苦、守望相助的铁杆朋友。回望历史，中柬传统友谊由两国老一辈领导人共同缔造、精心培育。数十年来，中柬始终坚定支持彼此核心利益，两国友谊历经风云变幻考验，始终根深叶茂。近年来，在两国领导人战略引领下，中柬命运共同体建设迈入高质量、高水平、高标准的新时代。

这是2025年3月14日拍摄的柬埔寨金边风光。新华社发（张金加摄）

柬中友好协会主席艾森沃用“牢不可破”形容柬中关系。他说，两国树立了大小国家平等相待、互利共赢的典范，他为柬中铁杆友谊感到自豪。“期待习近平主席此访进一步巩固两国团结合作，推动柬中命运共同体建设取得更多丰硕成果。”

柬埔寨贝尔泰国际大学教授约瑟夫·马修斯表示，中方始终支持柬埔寨在地区和国际事务中发挥更大作用，不断加强两国在东盟、澜湄合作等多边平台的协调配合，为维护发展中国家利益、壮大全球南方力量作出贡献。他相信，习近平主席此访将进一步丰富两国铁杆友谊的深刻内涵，成为柬中传统友好新的里程碑。

“架起通向希望与发展的桥梁”

“习近平主席的访问足以表明两国关系正在不断巩固并持续发展。”柬埔寨首相洪玛奈12日说，柬中深厚友谊与合作是双方携手并进的坚实基础。

当天，由上海建工集团股份有限公司承建的柬埔寨71C号国家公路在柬埔寨特本克蒙举行通车启用仪式。柬方表示，71C号国家公路与已建成的柬中友谊大桥相辅相成，改善了交通条件，促进人文交流与商贸往来，真正架起一座通向希望与发展的桥梁。洪玛奈在致辞中说，这是“柬中务实合作的又一有力见证”。

这是2024年7月14日在柬埔寨特本克蒙省拍摄的71C号国家公路（无人机照片）。新华社发（尼多拉摄）

这些年来，中柬“钻石六边”合作架构不断充实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设持续推进；中国连续多年是柬埔寨最大外资来源国和最大贸易伙伴，过去10年双边贸易额增长近4倍；中柬自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施带来的政策红利持续释放；金港高速公路、西哈努克港经济特区等中柬共建“一带一路”合作重点项目为柬埔寨发展繁荣带来新动能……

“依托‘一带一路’倡议，金港高速公路等多个项目加强了柬埔寨与世界的联通，让柬埔寨走上发展快车道。期待习近平主席此访能为柬埔寨带来更多机遇，为两国互利合作开辟更广阔前景。”柬埔寨商业部国务秘书兼发言人宾索维吉说。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所国际经济系主任洪瓦纳表示，中国秉持开放理念，积极与柬方共享技术和经验，有效提升柬埔寨自主发展能力。“期待此访助力柬埔寨实现有韧性的可持续发展。希望在两国领导人战略引领下，柬中能不断发掘未来合作新的发力点，实现优势互补。”

“中国高质量发展道路为柬埔寨提供有益借鉴。”柬埔寨证券公司董事会主席邓镇岳说，中国创造了举世瞩目的绿色发展奇迹，在科技创新领域也取得长足进步。“期待此访进一步深化柬中两国在清洁能源、人工智能等领域合作，推动两国务实合作朝着更高质量、更高水平方向前进。”

“为两国铁杆友谊汇聚友好力量”

中国和柬埔寨都是文明古国，两国间人文交流源远流长。中国元代使节在《真腊风土记》一书中记载了两国人民的友好往来，柬埔寨巴戎寺壁画上展示了古代中国商人同柬埔寨人民往来的生动情景。

“柬中两国都有深厚历史和灿烂文明，有着精神共鸣，这为两国民心相通奠定坚实基础。”柬埔寨吴哥古迹保护和管理机构副局长兼发言人隆戈萨说，两国多年来积极开展古迹修复合作，正是两个文明之间互学互鉴的体现。“期待习近平主席此访深化柬中文明对话，进一步拉近柬中人民的心灵。”

2024年1月13日，艺术家在柬埔寨暹粒举行的“中柬人文交流年”启动仪式上表演。 新华社发（索万纳拉摄）

2019年举办“中柬文化旅游年”，2023年举办“中柬友好年”，2024年举办“中柬人文交流年”……种类多样的交流活动近年来在两国轮番登场，中柬人民相知愈深、友谊愈坚。

去年4月，“当少林遇见吴哥”功夫文化交流活动在柬埔寨暹粒举行。中国武僧与柬埔寨斗狮拳手同台，给亚太旅游协会柬埔寨分会主席吞西南留下深刻印象。吞西南说，各类民间交流活动为两国人民深入体验对方文化提供宝贵契机，期盼习近平主席的访问能给柬中文化交流带来更多暖意，不断增进两国人民了解与信任。

随着中国文化在柬埔寨影响力不断扩大，当地民众学习中文的热情持续升温。柬埔寨开办了4所孔子学院，另有多个孔子课堂和汉语中心，中文已纳入柬国民教育体系。作为中国职业教育第一所海外应用技术大学，中柬共建的柬华应用科技大学采用“技能+中文”模式，助力柬埔寨复合型人才教育培养。

“柬中人文纽带日益紧密，两国在教育、医疗、体育、旅游等领域合作潜力巨大。”柬埔寨皇家科学院孔子学院柬方院长陈统崇说。“我对习近平主席此次访问充满期待，相信此访将推动柬中人文交流不断走深走实，为两国铁杆友谊汇聚友好力量、提供人文支撑。”

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