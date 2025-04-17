新华社莫斯科4月16日电 捍卫联合国宪章之友小组于4月14日至15日在莫斯科举行第三届国家协调员会议。中国及俄罗斯、委内瑞拉、古巴、白俄罗斯、伊朗、津巴布韦等成员国及伙伴国高级别代表与会。会议发表了政治宣言等成果文件。

会议政治宣言对以世贸组织为核心的多边贸易体制遭到破坏表示严重关切，指出滥施关税将对各国特别是全球南方国家主权和发展权以及国际体系产生严重消极影响，反对将关税等贸易工具武器化。强调贸易战没有赢家，只会导致全球经济衰退、加剧全球危机，尤其将对最脆弱的发展中国家造成巨大伤害。呼吁立即停止旨在征服和控制他国的单边措施和霸凌行径，此类行径是“本国优先”“本国例外”的表现，同贸易问题无关。

中方代表在会上指出，美国在全世界无理加征关税，严重损害各国正当权益，严重侵蚀破坏联合国宪章宗旨和原则，呼吁国际社会共同反对美国的单边强制措施和其他各种形式的单边主义、保护主义。与会各方普遍强调，单边制裁和关税壁垒是对联合国宗旨原则的严重背离。全球南方国家应团结一致，加强多边合作，共同反对不公正的外部压力，推动建立更加公平公正的国际新秩序，维护各国和平发展的正当权利。

(责编：苏缨翔、崔越)