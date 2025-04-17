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习近平在马来西亚总理安瓦尔举行的欢迎宴会上的致辞

2025年04月17日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社马来西亚布特拉加亚4月16日电　

　　在马来西亚总理安瓦尔举行的欢迎宴会上的致辞

　　（2025年4月16日，布特拉加亚）

　　中华人民共和国主席　习近平

尊敬的安瓦尔总理，

女士们，先生们，朋友们：

　　感谢安瓦尔总理热情洋溢的讲话。很高兴应易卜拉欣最高元首陛下邀请，对马来西亚进行国事访问。我谨对马方的周到安排和盛情款待表示衷心感谢。

　　“未之见而亲焉，可以往矣；久而不忘焉，可以来矣。”我上次访问马来西亚是2013年，贵国风光旖旎、文化多元、人民友善，给我留下深刻印象。时隔12年再次来访，看到马来西亚国家发展蒸蒸日上，现代化建设取得显著成就，我由衷地感到高兴。相信在最高元首陛下和安瓦尔总理带领下，马来西亚一定会不断释放发展活力，沿着“昌明大马”的道路取得更加辉煌的成就。

　　中马两国隔海相望，传统友好跨越千年。马来西亚谚语讲：“勤勉不息，日久成山。”建交50多年来，在双方共同努力下，中马关系坚如磐石、历久弥坚，已经成为政治上互尊互信、经济上互利共赢、文化上互鉴共促的亲密朋友和伙伴，给两国人民带来实实在在的好处。2023年，我同总理先生宣布共建中马命运共同体，开启了双边关系新的历史篇章。

　　刚才，我同安瓦尔总理举行了亲切友好的会谈，我们就深化两国各领域交往合作达成一系列重要共识。面对当前国际秩序和经济全球化遭受冲击，两国将同地区国家团结一致，共同抵御地缘政治和阵营对抗暗流，冲破单边主义和保护主义逆流，守护好亚洲家园的美好发展前景。

　　中马友好顺应历史潮流，未来可期。中方期待同马方一道，携手构建高水平战略性中马命运共同体，打造中马关系新的“黄金50年”，为两国各自现代化进程提供更大助力，为全球南方树立团结合作典范，为促进地区乃至世界和平、稳定、繁荣作出新的更大贡献。

　　最后，

　　祝马来西亚繁荣昌盛、人民幸福安康！

　　祝安瓦尔总理和在座各位朋友身体健康、诸事顺遂！

　　祝中马友谊万古长青！

　　谢谢大家！

(责编：苏缨翔、崔越)

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