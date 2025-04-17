新华社阿拉木图4月16日电（记者苟洪景 郑钰）“红厅论坛：中国式现代化与中国-中亚命运共同体”16日在哈萨克斯坦第一大城市阿拉木图举行。

这是4月16日在哈萨克斯坦阿拉木图拍摄的红厅论坛现场。新华社记者 李任滋 摄

来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦的政府、智库、媒体及企业代表，同中国驻阿拉木图总领馆和中资机构共50余名嘉宾深入交流，围绕共建“一带一路”倡议和中国-中亚峰会机制展开研讨。

与会者一致认为，中国式现代化走得通、行得稳，是发展中国家独立自主迈向现代化的典范，对同为发展中国家的中亚五国具有重要借鉴意义。

这是4月16日在哈萨克斯坦阿拉木图拍摄的红厅论坛现场。新华社记者 李任滋 摄

中国驻阿拉木图总领事蒋薇在致辞中表示，中方愿以高质量共建“一带一路”为主要平台，携手中亚各国实现共同发展繁荣，构建更加紧密的中国-中亚命运共同体。

哈萨克斯坦“一带一路”专家俱乐部主席苏丹诺夫认为，中亚国家和中国能在经济、贸易、教育、文化和旅游等诸多领域开展互利合作。在当前地缘政治冲突加剧的背景下，“我们应积极开拓中亚国家与中国在相互尊重、平等互信、长期睦邻友好基础上深化战略合作的全新增长点”。

这是4月16日在哈萨克斯坦阿拉木图拍摄的红厅论坛现场。新华社记者 李任滋 摄

吉尔吉斯斯坦智库中亚区域山地中心主任达伊罗夫在论坛上说，中亚国家与中国有着跨越千年的交往历史，在共建“一带一路”的进程中，双方正以前所未有的速度加强联系与协作。

乌兹别克斯坦《人民言论报》副主编肯扎耶夫表示，通过深化经济合作、推进基础设施建设、促进技术发展和人文交流，中亚国家与中国形成了以相互尊重和共同愿景为基础的可持续合作模式。

4月16日，在哈萨克斯坦阿拉木图，哈萨克斯坦“一带一路”专家俱乐部主席苏丹诺夫（左）与中国驻阿拉木图总领事蒋薇在红厅论坛《全球三大倡议与构建人类命运共同体》文集发布环节合影。新华社记者 李任滋 摄

论坛结束前，哈“一带一路”专家俱乐部在会场正式发布了由其整理出版的《全球三大倡议与构建人类命运共同体》文集。

本次红厅论坛由新华社亚欧总分社和中国驻阿拉木图总领馆联合主办，新华社阿拉木图分社和哈“一带一路”专家俱乐部承办。

(责编：苏缨翔、崔越)