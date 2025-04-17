4月16日，塞尔维亚新任总理久罗·马楚特（前）及新内阁成员在贝尔格莱德的国民议会宣誓就职。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

新华社贝尔格莱德4月16日电（记者石中玉）塞尔维亚国民议会16日表决通过新一届政府组成名单，久罗·马楚特出任总理。

塞国民议会当天在51名议员缺席的情况下以153票赞成、46票反对的表决结果通过新内阁名单。新内阁设30名部长，其中包括3名副总理：西尼沙·马利任第一副总理兼财政部长、伊维察·达契奇任副总理兼内务部长、阿德里亚娜·梅萨罗维奇任副总理兼经济部长。新内阁成员在国民议会表决后宣誓就职。

4月16日，塞尔维亚新内阁成员在贝尔格莱德的国民议会宣誓就职。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

马楚特15日在国民议会召开的特别会议上介绍其施政纲领时强调对内通过对话恢复稳定、对外独立平衡的政策重点。他呼吁全国团结与和解，强调“塞尔维亚厌倦分裂”。在国际事务上，马楚特表示塞尔维亚将在保持独立性的同时继续加入欧盟的进程，并继续致力于广泛的国际合作。

4月16日，塞尔维亚新任总理久罗·马楚特在贝尔格莱德的国民议会宣誓就职。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

去年11月塞尔维亚中北部城市诺维萨德火车站发生混凝土遮雨棚倒塌事故后，塞全国持续发生大规模抗议活动。时任总理武切维奇今年1月28日宣布为缓解国内紧张局势辞职。塞尔维亚总统武契奇4月6日提名贝尔格莱德大学医学院教授马楚特任新一届政府总理。

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