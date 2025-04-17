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伊朗外长：谈判应在平等和尊重基础上推进

2025年04月17日08:44 | 来源：新华网
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新华社德黑兰4月16日电（记者陈霄 沙达提）伊朗外交部长阿拉格齐16日表示，伊方需要在谈判中了解美方真实立场，谈判应在平等、尊重基础上推进。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，阿拉格齐当天在内阁会议间隙对记者说，“我们从美方听到多种立场，有些甚至相互矛盾，这绝不利于谈判进程”。“我们需在谈判中了解美方的真实立场。若他们带着建设性立场前来，我希望我们能开始就可能协议框架进行谈判。”

关于谈判期间美方的持续施压，阿拉格齐表示，伊朗的立场和行动很明确，美方在谈判期间持续施压不会带来结果，谈判只有在平等和尊重基础上才能推进下去。

据伊通社报道，国际原子能机构总干事格罗西16日晚抵达伊朗首都德黑兰，展开为期两天的正式访问。

另据塔斯社报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫16日表示，俄罗斯期待美国和伊朗第二轮谈判按计划进行。俄罗斯愿意在力所能及的范围内，通过政治和外交手段帮助解决伊朗核问题。

伊朗与美国间接谈判12日在阿曼首都马斯喀特进行。这是自2018年5月美国总统特朗普在其第一任期内单方面退出伊核协议后，美伊之间的首次正式谈判。据报道，美伊将于19日在阿曼斡旋下举行第二轮谈判。

(责编：苏缨翔、崔越)

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