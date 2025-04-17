新华社洛杉矶4月16日电（记者高山）美国人口和经济规模第一大州加利福尼亚州州长纽森16日宣布就关税问题起诉特朗普政府。他批评特朗普政府滥用关税政策的行为“违法”，给美国经济造成严重混乱和破坏。加州成为全美第一个就关税问题起诉特朗普政府的州。

纽森当天在一份声明中说，美国总统特朗普的“非法关税”正在给加州的家庭、企业和经济带来混乱，推高了物价，威胁到就业。这些关税扰乱了供应链，增加了加州和加州居民的成本，并给加州经济造成数十亿美元的损失。

纽森当天还在社交媒体上表示，特朗普无权征收这些具有破坏性和混乱性的关税，美国因这些关税政策损失惨重。他说，加州是美国制造业最大的州，特朗普政府的关税是“美国现代史上最大规模的增税”，“没有哪个州会比加州受到的影响更大”。

根据加州州长办公室当天发表的声明，在加州北区联邦地区法院提起的这项诉讼将请求法院宣布特朗普政府征收的关税无效并禁止其实施。声明强调，特朗普无权单方面对墨西哥、中国、加拿大等征收关税，或对全部或部分商品加征10%的关税。特朗普动用《国际紧急经济权力法》来制定关税政策是“非法且史无前例的”。

根据加州州长办公室发布的数据，加州是全美经济最强州，2023年该州国内生产总值为3.9万亿美元，2024年进出口贸易总额接近6750亿美元。加州是美国各州中最大的进口州，出口方面墨西哥、加拿大和中国则是加州三大出口目的地，占2024年该州1830亿美元出口商品总额的三分之一以上。

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