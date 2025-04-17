新华社金边4月17日电 4月17日，在赴金边对柬埔寨进行国事访问之际，国家主席习近平在柬埔寨《高棉时报》、《柬华日报》和柬埔寨“新鲜新闻”网站发表题为《双向奔赴、相互成就 推动新时代中柬命运共同体建设行稳致远》的署名文章。文章全文如下：

双向奔赴、相互成就

推动新时代中柬命运共同体建设行稳致远

中华人民共和国主席 习近平

很高兴在柬埔寨传统新年之际应邀到好朋友家里做客，向兄弟的柬埔寨人民致以最美好的新年祝福。这是我时隔9年再次访问柬埔寨，期待这次访问引领中柬命运共同体建设取得更大进展。

睦邻友好是中柬命运共同体的历史底色。中国和柬埔寨地理相近，友好交往可以追溯到近2000年前。中国唐代，真腊王室成员到访中国长安，被尊为“宾汉”。从那时起，两国一直交往密切。中国瓷器、漆器经海上丝绸之路运往柬埔寨，柬埔寨香料、生丝等特产深受中国人民喜爱，巴戎寺浮雕再现了史上两国贸易的繁华盛景。柬埔寨多名高僧曾到中国传经弘法，中国元代周达观所著《真腊风土记》成为研究柬埔寨历史的重要文献。伟大的中华文明和高棉文明跨越漫漫历史长河，彼此相映生辉。

重情重义是中柬命运共同体的鲜明特征。毛泽东主席、周恩来总理等中国老一辈领导人和西哈努克亲王是中柬友好事业的共同缔造者。70年前，西哈努克亲王和周恩来总理在万隆会议上一见如故，柬埔寨冲破重重阻力于1958年同新中国建交，中国全力支持柬埔寨反抗外来侵略、维护国家主权独立的正义斗争。在彼此最需要帮助的时刻，双方都同甘共苦、守望相助。西哈努克亲王在中国生活近40年，把中国视为第二故乡，他创作的《怀念中国》等赞颂中柬友好的歌曲传唱至今。西哈莫尼国王和莫尼列太后每年来中国，我多次同两位陛下见面、拉家常。2020年，我向莫尼列太后颁授了中华人民共和国“友谊勋章”。这枚沉甸甸的勋章代表着中国人民对柬埔寨人民的深厚情谊。面对世纪疫情，时任首相洪森顶风冒雪访华，中国派出多支医疗队驰援柬埔寨，双方相互提供大量医疗物资。面对复杂的国际和地区局势，双方支持对方维护核心利益，携手捍卫国际公平正义，铸就了中柬铁杆友谊。

平等互利是中柬命运共同体的强大动力。中国长期是柬埔寨最大贸易伙伴国和最大投资来源国，两国产业链供应链合作不断深化。乘中柬自由贸易协定东风，香蕉、芒果、龙眼等柬埔寨优质农产品走进中国千家万户。中柬合作开发的西哈努克港经济特区吸引200多家国际企业入驻，为柬埔寨工业现代化奠定坚实基础。柬埔寨第一条高速公路、第一座跨山脊高架桥、第一大电站、最大体育馆等中国支持建设的基础设施项目，为柬埔寨民众带来实实在在好处，也为柬埔寨长远发展提供有力支撑。中国专家还遍访柬埔寨各省市，协助编制现代农业产业发展规划。中柬“钻石六边”合作促进了柬埔寨发展。

包容互鉴是中柬命运共同体的深厚底蕴。中国派出大批考古研究、地质勘查、文化历史、建筑艺术等方面专家扎根柬埔寨近30年，先后实施周萨神庙、茶胶寺、吴哥王宫遗址修复工程，让吴哥古迹这一人类文明瑰宝重现辉煌。越来越多中国游客前往柬埔寨，领略厚重的历史文化。越来越多柬埔寨朋友学习中文，感受古老中华文明和中国式现代化的魅力。这些年来，中国在柬埔寨铺设“友谊路”，挖掘“幸福泉”，打造中柬友好扶贫示范村。派赴柬埔寨的中医医疗队让失聪女孩喊出人生第一句“妈妈”，让长期靠轮椅出行的患者重新站立起来。

近半个世纪以来，亚洲总体保持和平稳定，经济快速增长，创造了世界发展史上的“亚洲奇迹”。当今世界百年变局加速演进，亚洲正站在实现整体振兴新起点上。中国将继续坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴方针，深化同周边国家友好合作，让中国式现代化成果更多惠及周边，共同维护地区和平稳定，携手推进亚洲现代化进程。

作为亚洲大家庭的重要成员，中柬两国要顺应历史潮流，回应人民期盼，双向奔赴、相互成就，做落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的先行者和示范者，推动新时代中柬命运共同体建设行稳致远。

——要深化更高水平政治互信。保持高层密切交往，坚持从战略高度擘画新时代中柬命运共同体建设蓝图。中方坚定支持柬方自主选择符合本国国情的发展道路，维护国家主权、独立、领土完整，在国际舞台发挥更大作用。双方要加强外交、国防等战略沟通，坚决反对外部势力干涉内政、挑拨离间、破坏中柬友好，共同维护政治安全。

——要拓展更高质量互利合作。坚持发展优先、以民为本，发挥中柬政府间协调委员会机制作用，推进共建“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”对接，深化“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设。共同维护多边贸易体制，推动产业链供应链合作，加强先进制造、绿色发展、数字经济等领域合作，让“钻石六边”合作更加璀璨坚固，助力各自现代化进程。

——要筑牢更高层次安全保障。加强反干涉、反分裂、防范抵御“颜色革命”交流合作，深化联演联训、共建“一带一路”项目安保、应急管理等合作，重拳打击电信网络诈骗等犯罪活动，为两国发展营造安全环境。坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，积极推进安全理念对接，共同促进地区和世界和平安宁。

——要开展更高频率人文交流。坚持和衷共济、和合共生，加强文明沟通对话，深化治国理政经验交流，开展形式多样的文化旅游、遗产保护修复、青年交往等合作，促进民心相通，共同弘扬亚洲价值观和全人类共同价值。

——要强化更高标准战略协作。从和平共处五项原则和万隆精神中汲取智慧，加快建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体，携手建设和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园。共同反对霸权主义、强权政治、阵营对抗，捍卫两国和发展中国家共同利益，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，致力于维护世界和平稳定和国际公平正义，共同抵制保护主义，维护开放合作的国际环境。

“古交如真金，百炼色不回。”我坚信，在双方共同努力下，历经岁月洗礼和风雨考验的中柬铁杆友谊一定会初心如磐、成色十足。中方愿同柬方一道，共守和平、共谋发展、共创繁荣，扎实推动新时代中柬命运共同体建设，为变乱交织的世界注入更多稳定性和确定性。

(责编：苏缨翔、崔越)