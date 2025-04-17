——习近平主席在马来西亚媒体发表署名文章引发热烈反响

本报记者 李欣怡 宦 翔 杨 一

4月15日，在赴吉隆坡对马来西亚进行国事访问之际，习近平主席在马来西亚《星洲日报》、《星报》、《阳光日报》发表题为《让中马友谊之船驶向更加美好的未来》的署名文章，在马来西亚引发热烈反响。接受本报记者采访的马来西亚各界人士表示，习近平主席此访将推动马中友好合作迈上新台阶，引领双方共同开辟发展、壮大、繁荣的美好前景，携手打造更为紧密的东盟—中国命运共同体。

促进人文交流，为马中命运共同体建设夯实民意根基

“中国同马来西亚是隔海相望的友好邻邦。海上丝绸之路见证了两国跨越千年的友好交往，‘切水不断’的世代情谊随着历史演进愈益深厚。”习近平主席在署名文章中指出，中马两国人民要像走亲戚一样常来常往，促进人文交流和文明互鉴，增进彼此特别是青年一代相知相亲。

马来西亚汉文化中心主席吴恒灿表示，历史上，马中两国通过古代海上丝绸之路密切交往。近年来，马中教育交流合作密切，中文教育在马来西亚受到欢迎，在华马来西亚留学生人数日益增加，推动两国民众相知相亲。

“马六甲经常举办郑和文化推广、庆祝春节等特色活动。”马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄表示，双方人文交流展现蓬勃生机，为马中命运共同体建设夯实民意根基。马中人民像走亲戚一样常来常往，将进一步推动民心相通、文明互鉴。

“两国互免签证等一系列政策推出以来，马中游客前往对方国家旅行的意愿更加强烈，我们公司业务量翻了一倍多。”马来西亚精选之旅有限公司业务经理林裕桄表示，两国民众往来更加便利，彼此之间更加亲近。“马来西亚游客在中国旅行的时间更宽裕，体验更丰富，对中国的认识更加深入、全面。”

深化互利合作，助力各自现代化进程

习近平主席指出，双方要深化互利合作，推进高质量共建“一带一路”，加强产业链供应链合作，重点推动数字经济、绿色经济、蓝色经济、旅游经济合作，助力各自现代化进程。

马来西亚马中关丹产业园内，塔吊林立，车辆穿梭，马中关丹国际物流园建设如火如荼。“马中关丹产业园是两国高质量共建‘一带一路’合作的典范，带动贸易、基础设施和区域合作蓬勃发展。”马中关丹产业园合资公司董事长李振辉表示，产业园开园12年来，为当地创造了数千个就业机会，推动基础设施建设完善和公共服务升级。未来，马来西亚东海岸铁路和马中关丹国际物流园建成后，将进一步增强地区经济联动性，助力经济多元化转型。

“去年8月起，马来西亚的鲜食榴莲成功输华，下午发货，次日凌晨就能抵达中国。”马来西亚顶好水果有限公司负责人陈书义表示，今年以来，公司已对华出口25万吨榴莲，订单仍在不断增加。“我们获得了实实在在的收益，中国消费者得到了优质的体验，这就是合作共赢。”陈书义说，“马来西亚特色农产品进入中国市场更加高效便捷，我们非常看好中国市场的巨大潜力。”

马来西亚东海岸铁路项目是中马高质量共建“一带一路”旗舰项目，建成后将极大便利马来西亚东西海岸人员和货物往来。承建方中国交建马来西亚东海岸铁路项目人力资源部总经理助理邱佩玲是公司培养的马来西亚本土人才，主要负责本地员工的招录与培训。“项目建设和运营维护期计划分别培训1800名和3200名本地员工，迄今已培训约1500名员工。”邱佩玲表示，马中高质量共建“一带一路”合作将进一步助力马来西亚本土人才成长。

“当前，马中绿色发展等领域合作潜力不断释放。作为参与马来西亚绿色能源项目建设的工作人员，我倍感自豪。”中国电建所属中国水电（马来西亚）有限公司项目主管尼尔森表示，巴贡水电站、马江光伏项目等有效促进当地可持续发展，同时带动项目周边地区经济发展。

加强多边协作，为地区发展注入更多正能量

“中马两国同为亚太重要发展中国家、新兴市场经济体、全球南方成员，在维护国际公平正义、推动开放包容发展等方面拥有相近立场，在东亚合作、亚太经合组织、联合国等框架内开展紧密协作。”习近平主席在署名文章中表示，中国愿同马来西亚和其他东盟国家一道，顺应和平与发展历史潮流，抵御地缘政治和阵营对抗暗流，冲破单边主义、保护主义逆流，推动高水平战略性中马命运共同体破浪前行，携手打造更为紧密的中国—东盟命运共同体。

“习近平主席在署名文章中指出，中方欢迎马来西亚成为金砖伙伴国，这顺应了全球南方联合自强的时代大势，有利于维护发展中国家共同利益。这给我留下深刻印象。”马来西亚交通部前部长、亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰表示，全球南方群体性崛起加快推动世界多极化进程，为新兴市场国家和发展中国家实现现代化提供了前所未有的机遇，“在国际局势充满不确定性的当下，中方坚持多边主义、推动开放发展，为全球南方合作增添动力。”

马来西亚中国总商会副总会长林恒毅表示，中国拥有世界上最完整的工业体系，与东盟国家之间形成互利共赢的区域供应链合作格局。马来西亚是2025年东盟轮值主席国，愿进一步推动东盟与中国在产供链方面的协同合作。“马中两国在经贸领域的合作长期以来保持高水平发展。当前全球产业链供应链受到冲击，马中加强合作对于区域经济的稳定发展具有重要意义。”

习近平主席在署名文章中指出，中国东盟合作在区域合作中最务实、最富有成果。马来西亚区域策略研究所署理主席陈家兴对此高度赞同。“东盟与中国连续多年互为最大贸易伙伴，双方在技术交流、人才培养、文明互鉴等领域的合作不断深化。回顾这一历程，践行多边主义、坚持开放合作是东盟与中国合作取得丰硕成果的重要原因之一。”陈家兴表示，面对单边主义、保护主义抬头等态势，中国坚持扩大高水平对外开放，同包括马来西亚在内的各国分享发展机遇，将为地区发展注入更多稳定性和正能量。

（本报记者管克江、戴楷然、俞懿春、刘慧、褚君、詹蕙兰参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)