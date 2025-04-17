杨 一

漫步马来西亚首都吉隆坡街头，大小商铺的中文招牌、出租车里的华语音乐、地道的中式美食……让踏上这片土地的中国人萌生出一种“离家未远”的亲切感。

国之交在于民相亲。近年来，中马人文交流领域不断拓宽，便利措施持续出台。2023年底，中马相互给予对方国家公民免签待遇。各自独特的自然景观与风土人情，吸引两国民众双向奔赴。越来越多的中国游客近距离感受“马来西亚，亚洲魅力所在”，马来西亚游客也十分期待领略中国的丰厚“古风”和斑斓“今韵”，重庆、新疆等成为很多马来西亚游客赴华旅游的热门目的地。

旅行先问“食”。口感细腻、滋味丰富的猫山王榴莲，堪称马来西亚的代表性美食。早在明朝，曾跟随航海家郑和下西洋的马欢在《瀛涯胜览》中就提到，“有一等臭果，番名‘赌尔焉’”，但其果肉甚为“甜美”。去年6月，在中马共庆建交50周年之际，马来西亚鲜食榴莲获得输华许可，首批榴莲鲜果于8月运抵郑州。马来西亚友人常说，在榴莲园一起开榴莲、品榴莲，是友谊迈上新台阶的开端。如今，马来西亚鲜食榴莲最快可在一天内从果园直抵中国超市，两国民众的“榴莲友情”越走越近。再过两个月，猫山王榴莲又将迎来收获期，不少马来西亚友人已向记者发来品榴莲的诚挚邀请。

近年来，中马积极深化文明交流对话，推动中华文明和伊斯兰文明在互学互鉴中共同发展。去年，两国同意联合申请将“舞狮”项目列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。每周六，位于雪兰莪州必打灵查亚的育才华文小学都会传来阵阵锣鼓声，200多名孩子在马来亚大学醒狮团成员带领下，认真进行打鼓、击钹、步法等基础训练。“近几年，越来越多马来族孩子对舞狮产生浓厚兴趣，加入我们的训练队伍。”马来亚大学醒狮团团长刘佳峰介绍，团里很多马来族孩子不仅舞狮技艺日渐娴熟，还能说一口流利中文。两国民众心灵契合度不断提升，文化交流日益深入。

青年交流是中马友好的未来，教育合作是重要桥梁纽带。2013年10月，厦门大学马来西亚分校共建协议在两国领导人见证下签署。如今，来自数十个国家和地区的9100余名学生在此求学，有6300多名学生从该校毕业。正在攻读化学工程与工艺专业硕士的马来西亚本地学生阿德里纳·哈斯努尔表示，在这所学校学习，最大感受就是多元文化交融、不同思想碰撞，“在这里，我获得了更大的个人成长空间”。

中国与马来西亚隔海相望，两国人民情谊传承千年。记者在采访中深深感受到，这份“切水不断”的世代情谊随着历史演进愈益深厚，两国友好的接力棒在一代又一代人手中接续传承。相信在中马双方持续不断的往来互动中，这艘从历史长河中驶来的友谊之船必将再添动力、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)