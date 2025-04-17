刘 刚

4月15日上午，越南首都河内，位于红河畔的河内国际会议中心二层大厅洋溢着热情与欢乐。大厅内坐满系着红领巾的越南小学生，中国乡村振兴第一线的大学生村官，两国高校老师、青年企业家、艺术工作者等。他们都是中越人民大联欢活动代表，翘首期待两党两国领导人的会见。

“中越关系根基在人民、血脉在人民、力量在人民。”习近平总书记在致辞中强调，“让我们赓续传统友谊，将两国人民友好的涓涓溪流汇聚成中越友好的滔滔大河，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好世界作出新的更大贡献。”

从2015年会见中越青年代表，到2023年会见中越两国青年和友好人士代表，再到此次会见中越人民大联欢活动代表，习近平总书记高度重视人民在两党两国关系发展中的作用，强调赓续两国传统友谊，开创中越命运共同体建设新征程。

中越友好在两国人民守望相助中生根发芽，在两国人民团结协作中开花结果，在两国人民共同追求中传承升华。回望历史，两国人民在争取国家独立和民族解放的正义事业中并肩战斗，给“同志加兄弟”的深厚情谊印染了鲜红底色。把握当下，两国人民团结协作，不断取得社会主义建设事业新成就。展望未来，两国人民团结奋进，将促进世界和平和人类进步。

让中越关系的民意基础更牢，是两党两国领导人共同的牵挂，也是两国各界友好人士共同努力的目标。已进入古稀之年的越中友好协会副主席阮荣光表示，两国年轻一代传承好越中友谊，将让两国友好事业后继有人。曾在中国留学的越南青年歌唱家范乔明说，越中不断推进教育交流与合作，有助于两国青年进一步加深了解，把越中友好接力棒传下去。

连民心、有温度、接地气，正成为中越人文交流的时代特征。今年2月，中国首部聚焦中越民间友好交往与跨国爱情的边贸题材电影《边海》公映，“所爱隔山海，山海皆可平”的动人故事，展现了中越民间友好往来和人文交融的历程。社交媒体上，越南歌曲《看见爱情》《夜舞》等受到中国年轻人的喜爱，成为很多短视频的配乐。歌曲旋律动人，引发情感共鸣，成为两国民心相通的注脚。今后3年，中方将邀请越南青年来华开展“红色研学之旅”。在双方共同努力下，两国人民友好的力量必将不断汇聚。

“走路才知走路难，重山之外又重山。”今天的中国和越南，已经用经济社会发展的显著成就向世界证明，两国选择的发展道路是正确的，双方加强团结合作有利于各自社会主义事业发展，能够为亚洲和世界提供更多稳定性和正能量。两国各界友好人士特别是青年一代正成为中越友好征程的领跑者，将继续为两国共同发展和构建具有战略意义的中越命运共同体贡献力量。

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)