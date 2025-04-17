汪文斌

中国和柬埔寨是传统友邻和铁杆朋友。2016年10月，习近平主席对柬埔寨进行国事访问期间，两国领导人一致决定中柬继续做高度互信的好朋友、肝胆相照的好伙伴、休戚相关的命运共同体。近9年来，在双方共同努力下，两国领导人共同擘画的构建命运共同体蓝图正日益变成现实，成为携手构建人类命运共同体的典范。

以诚相交，做肝胆相照的真朋友。中柬两国领导人像走亲戚一样常来往，结下特殊友谊。习近平主席为莫尼列太后颁授“友谊勋章”，西哈莫尼国王沿着西哈努克太皇生前足迹到访中国多个省市，体现着两国亲密无间的友好感情。新冠疫情期间，洪森亲王顶风冒雪“逆行”访华表达对中方支持，中方向柬埔寨派出本地区第一支抗疫医疗队并率先向柬方提供疫苗援助，彰显中柬守望相助、患难与共的铁杆情谊。柬埔寨首相洪玛奈就任后选择中国作为第一个进行双边访问的国家，体现出中柬友好世代传承。

以义相合，做休戚与共的同行者。柬埔寨是首个同中国签署构建命运共同体行动计划的国家，中柬命运共同体建设迈入高质量、高水平、高标准的新时代。两国始终坚持相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，积极推动三大全球倡议在柬埔寨落地走实。中柬都致力于做世界的和平力量、发展力量、进步力量，在国际和地区事务中密切配合，共同壮大全球南方力量。

互利互惠，做共同发展的好伙伴。中国连续13年成为柬最大投资来源国和贸易伙伴国。中柬务实合作亮点纷呈，柬埔寨首条高速公路金港高速建成通车，中国对外援建规模最大、等级最高的体育场柬埔寨国家体育场成为东南亚运动会主场馆，中企在海外以“建设—运营—移交”模式建设的首座国际机场暹粒吴哥国际机场通航运营。两国“钻石六边”合作架构不断充实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设持续推进，有效助力柬埔寨经济社会进步，得到当地民众广泛好评。

以文相融，做相知相亲的一家人。“中文热”在柬埔寨持续升温，中文教育正式纳入柬埔寨国民教育体系，4家孔子学院累计为柬埔寨培养数万名中文人才。中国影视剧等中国文化载体在柬埔寨深受欢迎。中柬人员往来日益密切，2024年中国游客逾84万人次到访柬埔寨，同比增长55%，越来越多的中国民众来柬亲身感受“高棉的微笑”之美。前不久，“中柬人文交流年”圆满落幕，“当少林遇见吴哥”、中柬青年对话会、首届中柬友城大会等活动进一步拉近两国人民心灵的距离。

习近平主席即将在柬埔寨传统新年之际再次对柬埔寨进行国事访问，这是给柬埔寨朋友最好的新年祝福，必将成为中柬关系发展史上新的里程碑，推动中柬命运共同体建设再上新台阶，让两国友好合作结出更加丰硕的成果，更好造福两国人民。

（作者为中国驻柬埔寨大使）

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)