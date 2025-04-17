——访马来西亚总理安瓦尔

本报记者 刘 慧 杨 一 褚 君

马来西亚行政首都布特拉加亚总理府前广场上，中马两国国旗迎风飘扬。在习近平主席对马来西亚进行国事访问之际，马来西亚总理安瓦尔在总理府接受了本报记者采访。“习近平主席来访是马中友谊的高光时刻。”安瓦尔表示，马中两国相互尊重、平等相待，各领域务实合作十分密切，期待两国友好关系进一步提升。

担任马来西亚总理以来，安瓦尔3次到访中国。“在交流治国理政经验时，习近平主席强调了文明交流互鉴和人类共同发展等内容，这些理念顺应时代潮流。我们还探讨了伊斯兰文明和儒家思想的互学互鉴。”安瓦尔表示，中方许多政策理念同马来西亚“昌明大马”理念高度契合。“习近平主席目光长远，洞悉时势，是一位伟大的领导人和思想家。”

安瓦尔表示，马来西亚与中国的合作是为了人民的利益，为了国家经济的利益和整个国家的发展。中国是个大国，非常尊重马来西亚，这对马来西亚来说非常重要。中国经济实力强大，与中国合作让马来西亚受益。马来西亚坚持务实态度，同中国发展友好关系。

2024年，中马两国共同庆祝建交50周年暨“中马友好年”，双方领导人就深化双边关系达成一系列重要共识，中马命运共同体建设不断走深走实，务实合作亮点纷呈。安瓦尔表示，马中友谊源远流长。近年来，双方各领域合作进一步拓展，让两国民众受益良多。马中在投资、贸易、教育、文化、旅游等领域的合作持续推进，尤其是在工业和技术领域，“两国双园”建设、中国车企吉利与马来西亚车企宝腾的合作等都取得显著成效。

2025年，马来西亚担任东盟轮值主席国。安瓦尔表示，马来西亚主张自由贸易和对外开放，将努力发挥东盟轮值主席国作用，协调并加强东盟各国间沟通与联系，共同应对外部环境变化。他强调，东盟—中国关系密切，深化东盟—中国经贸合作让东盟受益，加强技术交流和贸易合作有利于世界各经济体协同发展。马来西亚愿推动中国、东盟和海湾阿拉伯国家合作委员会三方交流，促进经贸合作，加强友好关系。

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)