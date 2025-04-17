（2025年4月16日，布特拉加亚）

马来西亚总理 安瓦尔

中华人民共和国主席习近平阁下，

各位阁下，

各位贵宾，

女士们、先生们：

我非常荣幸欢迎中华人民共和国主席习近平阁下再次访问马来西亚。此访再次表明，两国关系以相互尊重为基础，历经历史沉淀，在共同目标指引下不断推进。

长期以来，无论顺境逆境，马中两国始终并肩同行，不仅是全面战略伙伴，更是坚定的朋友。两国关系在相互理解中铸就，以共同信念为支撑。我们坚信，两国同行才能行稳致远，合作既有利于双方，也有利于地区和平繁荣。

习近平主席上次访马已逾10年。这期间，世界发生了很多变化，但马中友谊坚定不渝，通过对话增添活力，通过行动得到确认。

中国连续多年是马来西亚最重要贸易伙伴，从商品流通到理念沟通，再到能源、基础设施和创新转型，在马来西亚一系列重要发展领域都有中国身影。

马中关系真正的力量，不仅体现在贸易数据和游客往来上，更基于我们的高度共识：只有共同繁荣，才能实现持久繁荣；信任一旦生根，必须悉心呵护、耐心培育、坚定维护。

在习近平主席领导下，中国提出一系列全球性倡议，体现了看待世界的独特方式。“一带一路”倡议为互联互通提供了新的可能，不仅打造了交通网络，更提供了合作框架。全球发展倡议强调包容性进步，全球安全倡议呼吁通过对话实现和平，全球文明倡议提出尊重差异不是和谐的障碍，而是其前提。

支撑这些理念的，是习近平主席提出的构建人类命运共同体的宏大愿景，这让我想起《论语》中的名言：四海之内皆兄弟。

马来西亚与中国遵照先哲的理念，开展“儒伊文明对话”等活动，增进相互理解，不断扩大共识，共同追求和谐繁荣等价值理念。

当前，多边主义面临巨大挑战，有些国家抛弃共同责任原则，还有些国家质疑长期奉行的准则。中国的全球性倡议为世界带来新的希望，这些倡议为了大家而不是一家，倡导革新而不是对立。

我们今天正在目睹的，不是客观评估全球化的不足之处，而是倒退回“经济部落主义”。市场准入成为武器，在任意破坏和单边执念重压下，追求共同增长的多边契约正在动摇。

值此困难时刻，世界渴望稳定性、可靠性、方向感。在中国的作为中，我们看到这些品质并深感钦佩，认识到中国带来的不仅是稳定性，更是未来持久的希望。

习近平主席两次访马期间，都引用了马来谚语“切水不断”。中国是拥有五千年历史的文明古国，中华民族历经岁月洗礼而屹立不倒，历经千锤百炼而愈发成熟。真正体现中国力量的，不只是各方面成就，更是从容应对干扰、坚定应对不确定性的韧性。

中国有句俗语说得好：“世上无难事，只怕有心人。”面对动荡的世界，中国始终是理性、坚强、可靠的伙伴，马来西亚珍视中国的确定性，将遵循历史智慧和未来希望的指引，始终做中国坚定不移、坚守原则的朋友。马来西亚清楚知道国家利益所在，将据此制定外交政策。相比对抗，马来西亚不只是偏好合作，而是积极拥抱合作；相比对立，马来西亚不只是选择相互尊重，而是捍卫相互尊重。马来西亚选择对话，不是权宜之计，更是希望为持久和平繁荣奠定基础。

习近平主席不仅是杰出的政治领袖，而且深谙经济发展之道，更是有着清晰愿景、了解文明价值的伟人。

最后我想说，历史不是仓促写就的，建立真正的伙伴关系也不是朝夕之功，需要日积月累、精心呵护、胸怀勇气、锐意前行。愿马中友谊长存，如大海一样深邃，如星辰一样恒久，永远朝气蓬勃、充满希望。

谢谢大家!

（本报马来西亚布特拉加亚4月16日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)