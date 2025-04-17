打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

在为中华人民共和国主席习近平举行的欢迎宴会上的致辞

（2025年4月16日，布特拉加亚）

马来西亚总理 安瓦尔
2025年04月17日06:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

中华人民共和国主席习近平阁下，

各位阁下，

各位贵宾，

女士们、先生们：

　　我非常荣幸欢迎中华人民共和国主席习近平阁下再次访问马来西亚。此访再次表明，两国关系以相互尊重为基础，历经历史沉淀，在共同目标指引下不断推进。

　　长期以来，无论顺境逆境，马中两国始终并肩同行，不仅是全面战略伙伴，更是坚定的朋友。两国关系在相互理解中铸就，以共同信念为支撑。我们坚信，两国同行才能行稳致远，合作既有利于双方，也有利于地区和平繁荣。

　　习近平主席上次访马已逾10年。这期间，世界发生了很多变化，但马中友谊坚定不渝，通过对话增添活力，通过行动得到确认。

　　中国连续多年是马来西亚最重要贸易伙伴，从商品流通到理念沟通，再到能源、基础设施和创新转型，在马来西亚一系列重要发展领域都有中国身影。

　　马中关系真正的力量，不仅体现在贸易数据和游客往来上，更基于我们的高度共识：只有共同繁荣，才能实现持久繁荣；信任一旦生根，必须悉心呵护、耐心培育、坚定维护。

　　在习近平主席领导下，中国提出一系列全球性倡议，体现了看待世界的独特方式。“一带一路”倡议为互联互通提供了新的可能，不仅打造了交通网络，更提供了合作框架。全球发展倡议强调包容性进步，全球安全倡议呼吁通过对话实现和平，全球文明倡议提出尊重差异不是和谐的障碍，而是其前提。

　　支撑这些理念的，是习近平主席提出的构建人类命运共同体的宏大愿景，这让我想起《论语》中的名言：四海之内皆兄弟。

　　马来西亚与中国遵照先哲的理念，开展“儒伊文明对话”等活动，增进相互理解，不断扩大共识，共同追求和谐繁荣等价值理念。

　　当前，多边主义面临巨大挑战，有些国家抛弃共同责任原则，还有些国家质疑长期奉行的准则。中国的全球性倡议为世界带来新的希望，这些倡议为了大家而不是一家，倡导革新而不是对立。

　　我们今天正在目睹的，不是客观评估全球化的不足之处，而是倒退回“经济部落主义”。市场准入成为武器，在任意破坏和单边执念重压下，追求共同增长的多边契约正在动摇。

　　值此困难时刻，世界渴望稳定性、可靠性、方向感。在中国的作为中，我们看到这些品质并深感钦佩，认识到中国带来的不仅是稳定性，更是未来持久的希望。

　　习近平主席两次访马期间，都引用了马来谚语“切水不断”。中国是拥有五千年历史的文明古国，中华民族历经岁月洗礼而屹立不倒，历经千锤百炼而愈发成熟。真正体现中国力量的，不只是各方面成就，更是从容应对干扰、坚定应对不确定性的韧性。

　　中国有句俗语说得好：“世上无难事，只怕有心人。”面对动荡的世界，中国始终是理性、坚强、可靠的伙伴，马来西亚珍视中国的确定性，将遵循历史智慧和未来希望的指引，始终做中国坚定不移、坚守原则的朋友。马来西亚清楚知道国家利益所在，将据此制定外交政策。相比对抗，马来西亚不只是偏好合作，而是积极拥抱合作；相比对立，马来西亚不只是选择相互尊重，而是捍卫相互尊重。马来西亚选择对话，不是权宜之计，更是希望为持久和平繁荣奠定基础。

　　习近平主席不仅是杰出的政治领袖，而且深谙经济发展之道，更是有着清晰愿景、了解文明价值的伟人。

　　最后我想说，历史不是仓促写就的，建立真正的伙伴关系也不是朝夕之功，需要日积月累、精心呵护、胸怀勇气、锐意前行。愿马中友谊长存，如大海一样深邃，如星辰一样恒久，永远朝气蓬勃、充满希望。

　　谢谢大家!

　　（本报马来西亚布特拉加亚4月16日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月17日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部