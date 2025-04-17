外交部：

新华社北京4月16日电（记者刘杨、朱超）《港口国措施协定》于4月16日对中国正式生效。外交部发言人林剑对此表示，加入《港口国措施协定》是中国践行真正多边主义的务实举措，彰显中方以实际行动推进全球海洋治理、维护国际海洋秩序。

当日例行记者会上，有记者问：据了解，中国政府已于今年3月17日向联合国粮农组织交存了《港口国措施协定》加入书，该协定于4月16日对中国正式生效。这一协定被认为是全球渔业治理方面的重要条约。发言人对此有何评论?

林剑说，中国是负责任渔业国家，始终高度重视渔业资源的养护和可持续利用，坚持“零容忍”打击非法捕捞。加入《港口国措施协定》是中国践行真正的多边主义的务实举措，彰显中方以实际行动推进全球海洋治理、维护国际海洋秩序。

“中国将秉持人类命运共同体理念，依据《港口国措施协定》忠实地行使权利、履行义务，与国际社会一道，推动实现联合国2030年可持续发展目标。”他说。

(责编：白宇、卫嘉)