新华社北京4月13日电 欧洲联盟12日举行成员国财长会议，磋商设立一项名为“欧洲防务机制”的共同基金，以期帮助成员国“多军购”“少记债”。

“欧洲防务机制”基金的设想由比利时智库布鲁盖尔研究所提出，核心内容包括经由该基金购买并持有武器装备，相应负债将“挂账”该基金而非欧盟成员国，以解决部分国家对军购推升本国债务水平的担忧。

这是4月2日在比利时布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧盟旗帜。新华社记者赵丁喆摄

按照设想，“欧洲防务机制”将依据政府间条约设立，有充足资本金，可在市场融资，还可吸纳英国、挪威等非欧盟国家。通过统一军购，欧盟将能更好议价并协调资源。

据路透社报道，欧盟内部防务采购和生产呈“碎片化”，至少有7种不同类型的坦克、9种自行榴弹炮和7种步兵战车，这既增加了成本，又降低了互操作性。

路透社报道说，“欧洲防务机制”可借鉴“欧洲稳定机制”，技术上相对简单，已获得一些欧盟成员国初步支持。欧洲稳定机制于2012年生效，是欧盟在债务危机爆发后设立的永久性救助机制，可救助出现危机的欧盟国家。

葡萄牙国务部长兼财政部长若阿金·米兰达·萨尔门托说，这是一个“好的开始”。围绕“欧洲防务机制”，诸多内容需要讨论，包括其授权、资金来源和市场杠杆等。

不过，包括德国和法国在内的一些国家认为，欧盟应首先考虑现有工具是否足以应对上述问题。

在美国新一届政府对欧政策转向的背景下，部分欧洲国家加速推动“防务自主”，试图减少对美安全依赖。据欧盟先前发布的计划，欧盟准备在接下来的四年通过财政松绑和向成员国提供贷款，增加8000亿欧元防务支出。

布鲁盖尔研究所认为，如果欧洲全力集中采购并创建一个包括英国在内的欧洲共同防务市场，可望到2030年减少对美军事依赖。（陈立希）

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