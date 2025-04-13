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首尔市长放弃竞选韩国总统

2025年04月13日11:25 | 来源：新华网
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新华社北京4月13日电 韩国首都首尔市长吴世勋12日出人意料地宣布，不会参加总统选举。他同时就尹锡悦政府“失败”道歉。

吴世勋当天上午在国民力量党总部召开记者会时说，“为了让不正常回归正常，我不会竞选总统”，而会“像一名普通士兵那样”做好本职工作。

4月3日，在韩国首尔，警察在韩国宪法法院附近进行交通管制。新华社记者姚琪琳摄

4月3日，在韩国首尔，警察在韩国宪法法院附近进行交通管制。新华社记者姚琪琳摄

吴世勋就前总统尹锡悦戒严风波导致“国政运转中断、给国民带来巨大失望”表示诚挚道歉，说“尹锡悦政府的失败，我们党内所有人难辞其咎”。

他说，韩国宪法法院罢免尹锡悦、总统选举提前举行成为现实后，“我的胸口好像压了块大石”。他不停问自己，是否要辞去首尔市长职务、投入总统选战，最终决定不参与。

去年12月3日，时任总统尹锡悦突然发布紧急戒严令，数小时后解除。同月14日，韩国国会通过针对尹锡悦的弹劾动议案。韩国宪法法院本月4日批准弹劾，尹锡悦即刻免职；总统选举定于6月3日投票。

韩国《中央日报》报道，吴世勋原本被视为国民力量党热门人选之一。现阶段，该党公开宣布或私下披露将参选的共9人，包括前雇佣劳动部长官金文洙、前党首韩东勋、前大邱市长洪准杓、议员安哲秀和罗卿瑗。

民意调查机构“盖洛普韩国”11日发布的民调结果显示，最大在野党共同民主党前党首李在明以37%的支持率继续领跑，领先优势扩大。（胡若愚）

(责编：曹欣悦、崔越)

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