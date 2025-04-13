新华社河内4月13日电 专访丨赓续传统情谊 升级务实合作——访中国驻越南大使何炜

新华社记者邹学冕 胡佳丽

中国驻越南大使何炜日前在接受新华社记者书面专访时表示，“同志加兄弟”是中越两党两国传统友谊最生动的写照。站在新的历史起点上，双方要以两党两国最高领导人达成的重要共识为遵循，以高水平政治互信、高质量务实合作、深层次人文交流不断夯实两国关系基本盘，为促进地区乃至世界和平稳定发展注入更多正能量。

何炜说，中越传统友好，为两国争取民族独立和国家解放事业奠定了坚实基础，为两国巩固深化全面战略合作注入了强劲动力，为两国因应变乱交织的国际形势提供了稳定预期。

何炜指出，近年来，两党最高领导人保持经常交往，为中越关系举旗定向、把舵领航，对两党两国关系发展起到至关重要的战略引领作用。2023年12月，习近平总书记对越南进行历史性访问，双方宣布构建具有战略意义的中越命运共同体，中越关系由此迈上新台阶。苏林总书记就任后首次出访就选择中国，谱写了双边关系的一段佳话。

何炜介绍，中越作为改革道路上的同行者、现代化道路上的好伙伴，各自发展对彼此而言是重要机遇。随着中越共同开启构建具有战略意义的命运共同体新征程，两国务实合作也步入提质升级快车道。

他指出，中国连续20多年保持越南最大贸易伙伴地位，越南连年跻身中国在东盟最大贸易伙伴。以农产品为例，越南咖啡、鲜食椰子等优质产品深受中国百姓喜爱，越南对华榴莲出口量占其榴莲出口总量的90%以上，为越南农户带来实实在在的利益。此外，去年中国新增对越投资项目数稳居第一，中国企业承建的越南首条城市轻轨河内轻轨二号线为河内市民出行提供了便利，中国公司投资的朔山垃圾发电厂每天处理首都河内六成生活垃圾。

何炜说，中越人缘相亲、人文相通。今年是两国建交75周年，两党总书记将这一年确定为“中越人文交流年”，体现出两党最高领导人对筑牢两国民意根基的高度重视和殷切期待。相信通过一系列活动，两国人民联系纽带将更加紧密，双边关系民意基础将更加牢固。

何炜说，当前，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。尤其是近期美国滥施关税、极限施压、倒行逆施，对全球和地区经济秩序造成严重冲击，世界越来越不太平。面对挑战，中越要深化全面战略合作，为周边注入更多确定性和稳定性。这既是构建具有战略意义的中越命运共同体的应有之义，也是本地区促合作、谋发展的必然要求。

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