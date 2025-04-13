人民网金边4月12日电 （记者程是颉）柬埔寨71C号国家公路通车典礼12日在柬埔寨特本克蒙举行。柬埔寨首相洪玛奈、中国驻柬埔寨大使汪文斌出席新公路剪彩仪式。

柬埔寨首相洪玛奈在剪彩仪式上致辞。人民网记者 程是颉摄

柬埔寨71C号国家公路项目连接磅湛省和特本克蒙省，是柬埔寨中东部地区国家公路网的重要项目，全长115公里。由上海建工集团股份有限公司承建，由中国进出口银行提供优惠贷款。

洪玛奈表示，71C号公路的顺利通车是柬中务实合作的又一有力见证。新公路将便利沿线地区的农产品向外运输，促进更多企业来此投资，帮助当地居民提高收入。当前，柬中政治关系高水平运行，两国相互交往的历史悠久，在日益加深的经贸合作中建立了深厚友谊，成为双方携手并进的坚实基础。

汪文斌表示，过去数十年来，中国帮助柬埔寨修建超过4000公里的道路和11座大桥，一条条四通八达的道路，一座座跨越湄公河、洞里萨河的桥梁，不仅便利了柬埔寨民众的生活，也为柬埔寨发展注入强劲的动力，是共建“一带一路”倡议的生动例证，成为名副其实的合作之桥、机遇之路。

汪文斌说，中柬是风雨同行的真诚伙伴，双方发展理念和发展战略高度契合。两国将携手抵御单边主义和霸凌行径，共同维护中柬双方正当权益，谱写构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体新篇章。

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