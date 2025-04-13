人民网巴黎4月12日电 （记者于超凡）当地时间4月11日下午，“新教育实验作品走进海外图书馆”项目赠书仪式在法国语言与文化学术图书馆举办。

赠书仪式由法国语言与文化学术图书馆中国研究馆员余敏主持，江苏昌明教育基金会（新教育基金会）执行理事长刘其琛、基金会奎恩未来学校专项基金负责人梁耀元，法国语言与文化学术图书馆副馆长本杰明·吉夏尔，以及中国图书进出口（集团）有限公司代表等中法两国嘉宾20余人出席。

新教育基金会和中国图书进出口（集团）有限公司向法国语言与文化学术图书馆赠送的这批“新教育实验作品”图书共计10种，包含了中国当代教育研究的最新实践和学术成果。吉夏尔代表受赠方致辞，表达了对捐赠的感谢和对中国文化的敬意，并重点介绍了法国语言与文化学术图书馆在推动法国与包括中国在内的国家交流互鉴中的作用。吉夏尔希望与中国出版文化机构进行更加密切的往来，进一步深化中法两国在教育和学术领域的合作。

刘其琛代表捐赠方致辞。刘其琛介绍，此次捐赠的《为中国教育探路——新教育实验二十年》等10种著作涵盖中国教育改革实践、中国教育思想与中国现代教育理念等主题。“新教育实验”发起于2000年，截至目前参与新教育实验的学校共有10000余所、师生超千万人，是中国规模最大的民间教育改革样本之一。刘其琛理事长表示，中法两国都是拥有深厚文化底蕴的国度，也都肩负着为未来世界培养全球性人才的责任；书籍的捐赠只是起点，希望以此为契机，与法国出版、教育界开展更多的交流、沟通、合作。

赠书仪式现场。主办方供图

赠书仪式现场。主办方供图

赠书仪式之后，与会嘉宾一起参观了法国语言与文化学术图书馆。

据介绍，“新教育实验作品走进世界知名图书馆”项目以公益形式向世界各大图书馆捐赠相关图书，为海外学者提供研究中国教育问题的第一手资料。截至目前，超过200种新教育实验系列图书已被全球23家图书馆永久收藏。

法国语言与文化学术图书馆是法国教育部直接管理的图书馆，由当地九所大学合建，是法国最大的专业外国语图书馆，收藏了来自180多个国家和地区的超过150万种（份）图书和文件。

(责编：曹欣悦、杨牧)