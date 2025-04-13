第十五届澳门青少年外交知识竞赛获奖学生参访团访问印尼阿拉扎大学孔子学院
人民网雅加达4月12日电 （记者李培松）4月11日，第十五届澳门青少年外交知识竞赛获奖学生参访团一行60余人访问印度尼西亚阿拉扎大学孔子学院，开展为期一天的交流活动。中国外交部驻澳门公署新公部主任高原，澳门特区政府教育及青年发展局青年发展处处长赵宝威、首席特级技术员钟楚云，中国驻印尼大使馆新公处参赞甄旺达、参赞刘磊、何凡，以及阿拉扎大学孔子学院外方院长菲力、中方院长王大昕、中文系副理事长穆尼及中文系师生出席，与澳门青少年代表团深入互动。
菲力致欢迎辞，对参访团的到来表示热烈欢迎。他指出，此次访问是深化两地教育合作、促进多元文化交流的重要契机。他感谢各方对活动的支持，希望澳门青年朋友们能够通过此次活动更加了解印尼，也希望印尼阿拉扎大学中文系的同学们更了解中国，在两国之间架起更多友谊与合作的桥梁。
高原在致辞中强调，青年是国家的未来，民族的希望，更是推动国际友好交往的桥梁。他鼓励两地学生以开放心态探索文化共通性，厚植友谊。
赵宝威简要介绍了参访团成员及此行目标，希望澳门青年通过实践拓展视野，增强国际胜任力。期待两地青年能够以本次活动为起点，成为文明贡献的摆渡人，时代发展的同行者，共同谱写共建“一带一路”的新篇章。
在文化交流环节，阿拉扎大学学生通过印尼传统游戏，生动展示了本土文化特色。两地青年还围绕“文化传承与创新”展开自由对话，分享各自的学习经历与文化理解，现场气氛热烈欢乐、融洽和谐。
活动最后，全体嘉宾与师生合影留念，为此次访问画上圆满句号。参访团成员表示，此行不仅加深了对印尼文化的认知，更激发了投身外交事业、促进文明互鉴的热情。阿拉扎大学孔子学院中方院长王大昕总结称，未来将持续搭建交流平台，助力青年成长为具有全球视野的文化使者。
此次访问是澳门与印尼教育合作的重要里程碑，为两地青年搭建了深度对话的桥梁，进一步推动了共建“一带一路”人文交流的务实发展。
阿拉扎大学学生向参访团展示印尼传统游戏。主办方供图
参加活动的嘉宾合影。主办方供图
全体人员合影。主办方供图
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