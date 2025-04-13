人民网雅加达4月12日电 （记者李培松）4月11日，第十五届澳门青少年外交知识竞赛获奖学生参访团一行60余人访问印度尼西亚阿拉扎大学孔子学院，开展为期一天的交流活动。中国外交部驻澳门公署新公部主任高原，澳门特区政府教育及青年发展局青年发展处处长赵宝威、首席特级技术员钟楚云，中国驻印尼大使馆新公处参赞甄旺达、参赞刘磊、何凡，以及阿拉扎大学孔子学院外方院长菲力、中方院长王大昕、中文系副理事长穆尼及中文系师生出席，与澳门青少年代表团深入互动。

菲力致欢迎辞，对参访团的到来表示热烈欢迎。他指出，此次访问是深化两地教育合作、促进多元文化交流的重要契机。他感谢各方对活动的支持，希望澳门青年朋友们能够通过此次活动更加了解印尼，也希望印尼阿拉扎大学中文系的同学们更了解中国，在两国之间架起更多友谊与合作的桥梁。

高原在致辞中强调，青年是国家的未来，民族的希望，更是推动国际友好交往的桥梁。他鼓励两地学生以开放心态探索文化共通性，厚植友谊。

赵宝威简要介绍了参访团成员及此行目标，希望澳门青年通过实践拓展视野，增强国际胜任力。期待两地青年能够以本次活动为起点，成为文明贡献的摆渡人，时代发展的同行者，共同谱写共建“一带一路”的新篇章。

在文化交流环节，阿拉扎大学学生通过印尼传统游戏，生动展示了本土文化特色。两地青年还围绕“文化传承与创新”展开自由对话，分享各自的学习经历与文化理解，现场气氛热烈欢乐、融洽和谐。

活动最后，全体嘉宾与师生合影留念，为此次访问画上圆满句号。参访团成员表示，此行不仅加深了对印尼文化的认知，更激发了投身外交事业、促进文明互鉴的热情。阿拉扎大学孔子学院中方院长王大昕总结称，未来将持续搭建交流平台，助力青年成长为具有全球视野的文化使者。

此次访问是澳门与印尼教育合作的重要里程碑，为两地青年搭建了深度对话的桥梁，进一步推动了共建“一带一路”人文交流的务实发展。

阿拉扎大学学生向参访团展示印尼传统游戏。主办方供图

参加活动的嘉宾合影。主办方供图

全体人员合影。主办方供图

(责编：曹欣悦、杨牧)