人民网北京4月13日电 （赵学林、杨铁虎）日前，中核战略规划研究总院、中国军控与裁军协会在京联合举办“五核国青年专家与中国智库对话会”活动。来自中国、法国、俄罗斯、英国、美国五个核武器国家的青年专家代表与中国智库专家进行了交流研讨。

2025年4月11日，“五核国青年专家与中国智库对话会”在北京举行。主办方供图

中核战略规划研究总院董事长罗清平、中国军控与裁军协会秘书长戴怀成出席活动并致辞。

罗清平表示，作为中国核领域核行业专业智库，中核战略规划研究总院长期关注研究国际安全与军控领域问题，积极发出中核智库声音，致力于推动国内外学术界之间的相互理解与信任。此次五核国青年专家齐聚北京，共话国际安全、共促交流合作，体现了五国学术界在共同关心的问题上开展建设性对话的积极意愿，有助于为当前国际形势注入更多稳定性与确定性。

戴怀成表示，此次对话会是中国担任五核国机制协调员期间，由中方学术机构组织的外联活动，旨在为五核国青年专家与中国智库搭建对话平台，深化彼此理解，促进理性沟通。与会各方普遍认为，有关活动议题聚焦、研讨深入、形式灵活，富有启发性，有助于加深对彼此政策、立场与实践的了解，减少误解误判，加强战略互信。

此次活动以“五国青年共话军控，二轨外交护航和平”为主题，旨在充分发挥学术智库二轨外交功能，重视青年专家在全球治理中的独特作用，推动五国学术界在军控与防扩散领域加强理解、增进互信、凝聚共识，为维护《不扩散核武器条约》机制、促进国际和平与安全贡献智慧力量。

活动开始前，与会人员共同参观了“华龙一号”科技创新成果展，直观了解中国在和平利用核能等方面的重要理念与实践。

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