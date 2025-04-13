4月12日，在日本大阪，演员在2025年大阪·关西世博会开幕式上表演。新华社记者 贾浩成 摄

2025年大阪·关西世博会（以下简称“大阪世博会”）12日在日本大阪举行开幕式。大阪世博会将于13日正式开园，中国馆也将于13日举行开馆仪式，正式迎接参观者。