新华社日内瓦4月11日电（记者石松）多个联合国机构和国际组织11日警告说，持续两年的苏丹武装冲突导致苏丹人民陷入规模空前的人道主义危机。

联合国人道主义事务协调厅发言人延斯·莱克11日在联合国日内瓦办事处举行的例行记者会上说，苏丹的和平遥遥无期，持续两年的武装冲突导致苏丹人民陷入“规模空前的人道主义危机”，苏丹约有3000万人亟需人道主义援助。

联合国难民署发言人奥尔加·萨拉多警告说，武装冲突已导致近1300万苏丹人流离失所，苏丹境内的许多流离失所者无法获得清洁饮用水。在南苏丹、乍得和乌干达等邻国，为苏丹人设立的难民营已严重超负荷，妇女和儿童面临极大风险。

世界卫生组织驻苏丹代表希布尔·萨赫巴尼通过视频参会时表示，持续两年的冲突已将苏丹推入前所未有的人道主义危机，约2030万人急需紧急卫生援助，营养不良问题普遍存在。

世界粮食计划署驻苏丹官员莱尼·金兹利通过视频参会时表示，苏丹冲突导致饥荒持续蔓延，约有2500万人面临饥饿威胁，这意味着每两个苏丹人中就有一人食不果腹。

联合国妇女署日内瓦办事处主任兼人道主义行动负责人索菲娅·卡尔托普表示，超过600万流离失所的苏丹妇女和女童每天都面临安全和基本生存威胁，过去两年中，面临性暴力的人数急剧上升，产妇死亡率显著增加。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续近两年的武装冲突已造成约2.97万人丧生。

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