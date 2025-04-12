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格陵兰岛一美军指挥官在美副总统访问后遭解职

2025年04月12日16:28 | 来源：新华网
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新华社芝加哥4月11日电（记者徐静）据美国军队信息网报道，美国军方10日解除了位于格陵兰岛的美国皮图菲克太空基地指挥官苏珊娜·迈耶斯的职务。另据美国媒体11日报道，此消息已得到一名美国太空部队发言人的证实。

美国副总统万斯3月28日率代表团抵达皮图菲克太空基地并发表讲话。迈耶斯3月31日在给基地工作人员的电子邮件中说，要与万斯在基地发表的言论保持距离。她在邮件中写道：“我不认为自己了解当前的政治，但我知道，副总统万斯周五讨论的美国政府的担忧并不代表皮图菲克太空基地（的看法）。”

美国国防部发言人肖恩·帕内尔10日在社交媒体上转发了美国军队信息网的这篇报道，并写道：“（美国）国防部不会容忍破坏指挥链或颠覆特朗普总统议程的行动。”

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国总统特朗普今年上任以来多次扬言要得到格陵兰岛，并声称不排除动用武力的可能性。特朗普的要求遭到丹麦及格陵兰岛居民谴责和反对。

(责编：艾雯、贾文婷)

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