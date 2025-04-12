新华社伦敦4月11日电（记者 郭爽）为防止口蹄疫疫情，英国政府11日发布公报宣布，从12日起禁止旅客因个人用途从所有欧盟国家携带肉类和乳制品入境英国。

公报说，从4月12日起，旅客将不能因个人用途携带来自欧盟国家的牛肉、羊肉和猪肉以及乳制品，包括三明治、奶酪、腌制肉类、生肉或牛奶等产品进入英国。无论这些物品是否有包装，或是否在免税店购买。

公报说，违反这项禁令将被视为违法行为，相关违禁品将被没收或销毁。在英格兰，持有这些物品的人将可能面临最高5000英镑的罚款。

今年早些时候，由于相关国家境内暴发口蹄疫疫情，英国陆续规定禁止个人从德国、匈牙利、斯洛伐克和奥地利携带相关肉类和乳制品入境。此次禁令范围则扩大至所有欧盟国家，以应对日益变化的疫情风险。目前，英国还没有报告口蹄疫疫情。

口蹄疫是一种传染性极强的病毒性疾病，会感染牛、羊、猪等偶蹄类动物，患病动物的主要症状是体温升高、口腔内黏膜及蹄部起水疱并溃烂。该疾病可能导致受感染动物的产量下降，影响相关肉类和乳制品生产和销售。

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