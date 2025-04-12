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IMF批准向阿根廷提供200亿美元融资

2025年04月12日15:50 | 来源：新华网
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新华社布宜诺斯艾利斯4月11日电（记者王钟毅 张铎）国际货币基金组织（IMF）11日宣布，该组织执董会已批准向阿根廷提供200亿美元融资。

IMF在声明中说，该组织将通过中期贷款机制在48个月内向阿根廷逐步提供总额152.67亿特别提款权（约合200亿美元）的融资。首笔资金92亿特别提款权（约合120亿美元）将立即支付给阿政府。

世界银行集团同日宣布向阿根廷提供120亿美元的经济支持计划。

世界银行集团在声明中表示，经济支持计划包括三部分，将由该集团下属的国际复兴开发银行、国际金融公司和多国投资保证机构分别执行，旨在促进阿根廷私营部门投资和就业，帮助阿政府稳定国内经济。

阿根廷政府11日宣布，该国将从14日起实行区间浮动汇率制度。浮动汇率区间为1美元对1000阿根廷比索至1400阿根廷比索，同时每月根据市场反应在1%的范围内调整一次。

阿根廷饱受债务困扰，是公共债务占国内生产总值（GDP）比重较高的拉美国家之一，也是IMF最大债务国之一。

(责编：艾雯、贾文婷)

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