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新华全媒+丨中亚班列（武汉）实现常态化开行

2025年04月12日15:50 | 来源：新华网
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新华社武汉4月12日电（记者王自宸）12日，X9011次列车装载钢材、空调等物资从中国铁路武汉局集团有限公司吴家山站始发，预计10天后到达乌兹别克斯坦首都塔什干。这是中亚班列（武汉）常态化开行的首趟班列。

近年来，湖北及周边地区与中亚国家的贸易逐渐增长，但此前从武汉至中亚地区无固定班列，多依靠临时班列开展运输。对此，相关部门加强研判，将武汉始发至中亚地区的货运班列纳入固定运行线路，实现每周1列常态化开行，提升中部地区国际陆路运输能力，更好满足中亚国家市场和中国企业“走出去”的需求。

为全力保障班列顺利开行，承担中亚班列（武汉）装车及运输组织任务的湖北铁路集团、武铁汉西车务段、武汉铁路物流中心、中铁联集武汉中心站等单位和部门，根据开行计划，及时组织货源，制定详细运输方案，提升开行效率。

据武铁相关负责人介绍，随着这条外贸新通道实现常态化运行，武汉至中亚地区的铁路货运能力将增加一倍，装运物资可实现由散货向汽车、钢材等大宗物资转变，市场经营主体“走出去”的成本也将得到降低。

(责编：艾雯、贾文婷)

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