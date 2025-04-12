新华社法兰克福4月11日电（记者马悦然 刘向）美国政府关税政策反复无常引发全球贸易混乱，欧元对美元汇率波动明显。11日，欧元对美元汇率升至1欧元兑换1.1473美元，达到2022年2月以来最高水平。

德国商业银行外汇专家福尔克马尔·鲍尔指出，仅10日当天，欧元对美元便升值了2.3%，“自本世纪初以来，美元的贸易加权汇率仅有6天比这更弱。”

本轮汇率变动主要由于美元快速贬值，欧元相较之下被动升值。多名市场人士指出，欧元对美元上涨并非因欧洲经济基本面走强，而是由于美元资产遭大规模抛售。

德卡银行专家指出：“受此次关税政策影响，美元的信任正在被侵蚀”，投资者开始避开美元这一传统避险货币，转向黄金、日元和瑞士法郎等资产。数据显示，自本届美国政府上台以来，美元对瑞士法郎累计下跌约12%，对日元下跌约9%。

荷兰国际集团全球市场主管克里斯·特纳表示，美元汇率疲软成为投资者抛售美国资产的主要指标之一，美元已不再具备传统避险功能。该集团外汇策略师弗朗切斯科·佩索莱指出，当前欧元的强势表现更多源于美元失去避险吸引力之后，全球资金寻找替代储备资产的行为。

市场人士普遍认为，尽管欧元上涨对欧洲央行形成一定短期利好，但由于欧洲经济高度依赖出口，未来仍需密切关注美国经济状况。若美国经济因贸易政策陷入长期低迷，欧洲央行可能面临进一步放宽货币政策的压力。

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