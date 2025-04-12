人民网金边4月12日电 （记者曹师韵、赵益普）由柬埔寨国家电视台、云南省广播电视局、云南广播电视台、柬埔寨数字电视有限公司联合主办的“视听中国·走进柬埔寨”系列活动启动仪式于4月11日在柬埔寨首都金边举行。柬埔寨新闻媒体、影视文化行业代表、中国云南广电行业代表近百人参加仪式。

“视听中国·走进柬埔寨”系列活动启动仪式现场。柬埔寨数字电视有限公司供图

纪录片《睦邻·柬埔寨》高棉语版在活动现场首播。该片由中国云南广播电视台和柬埔寨国家电视台联合拍摄，展示了柬埔寨优美的自然风光和人文风情。据悉，该纪录片将于近期在柬埔寨国家电视台正式上线播出。动画片《山不在高》、电视剧《乘风踏浪》《老家伙》《我是刑警》等多部中国优秀影视作品，未来也将由云南广播电视台和柬埔寨国家电视台进行联合译制并展播。活动还发布了由云南广播电视台和柬埔寨国家电视台合作开发的高棉语版“澜湄视听”客户端。

柬埔寨歌手珂撒玛演唱纪录片《睦邻·柬埔寨》主题曲。柬埔寨数字电视有限公司供图

柬埔寨新闻部顾问、柬埔寨国家电视台海外广播和国际合作司司长帕·茂莫林在致辞中表示，柬埔寨国家电视台与云南广播电视台取得的一系列合作成果，不仅见证了双方在技术、内容、平台等方面的深度融合，也为柬中文化交流搭建起坚实桥梁。

“视听中国走进柬埔寨”系列活动由中国国家广播电视总局和柬埔寨新闻部相关部门指导，旨在推动中柬两国加强广电视听领域交流合作。

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