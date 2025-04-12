人民网阿布扎比4月9日电 （记者张志文）4月9日，为期三天的第14届阿联酋国际投资峰会在阿布扎比落下帷幕。本届会议以“描绘全球投资的未来：全球投资格局的新方向，迈向平衡的全球体系”为主题，吸引了来自全球近200个国家和地区的2.5万代表，围绕外商直接投资、全球制造、全球贸易、未来城市、数字经济、未来金融等版块展开讨论。会议期间还举办了“投资中国”等专场论坛，集中推介广西、新疆、粤港澳大湾区等地投资环境及经贸合作优势。

阿联酋经济部长玛尔伊在“投资中国”中国（广西）—阿联酋经贸合作对接会上表示，阿联酋与中国的经济伙伴关系多元化且富有韧性，阿联酋是中国在中东的重要贸易伙伴，中国也是阿联酋全球最大贸易伙伴之一。他重申了阿联酋致力于深化对华经贸关系的承诺，认为共建“一带一路”倡议是区域互联互通和国际合作的重要推动力。

4月7日，“投资中国”中国（广西）—阿联酋经贸合作对接会在第14届阿联酋国际投资峰会期间举行。人民网记者 张志文摄

近年来，阿联酋多家主权基金设立了中国办公室并组建本土投资团队，阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司等机构积极接触中国企业并投资多个项目。阿联酋驻华大使哈马迪表示，阿联酋与中国友谊深厚，经济联系发展迅速。阿联酋作为全球贸易、投资和创新中心，愿为中国企业提供优质商业环境，推动港口物流、人工智能等多领域合作。“作为合作伙伴，你们的成功就是我们的成功”，阿布扎比工商会董事成员法赫姆认为，中国在阿联酋经济建设中发挥了关键作用，两国关系已发展成为世界上最具活力和最成功的经济伙伴关系之一。

今年3月，沙特国际电力与水务公司投资设立首个海外创新中心在上海浦东新区启用，该中心将利用先进实验设备，致力于在光伏、风电、储能、绿色氢能及海水淡化等领域的创新解决方案研发与应用。沙特国际电力与水务公司副董事长兼董事总经理拉阿德·桑德在此次会议期间表示，中国处在全球技术创新最前沿，特别是是在新能源领域优势明显。该公司将中国视为最重要的战略投资市场之一，双方建立起稳固的合作伙伴关系，并正在探索在中国各地更深层次的合作契机。

会议期间，阿联酋阿布扎比投资集团首席执行官阿维达接受人民网记者采访。人民网 杰勒德·阿勒费尔摄

阿联酋阿布扎比投资集团首席执行官阿维达对记者表示，中国是世界第二大经济体，庞大的经济体量、雄厚的工业实力和广阔的市场潜力，决定了中国在推动世界经济复苏进程中必将发挥重要作用。近年来，中东国家致力于推动经济转型，中国拥有前沿技术和先进的基础设施建设能力，双方在投资等领域互补性强，阿联酋等中东国家投资机构普遍看好中国市场，希望与中方企业机构加强合作，特别是不断探索共同基金等投资合作新模式，实现双方共赢。（杰勒德·阿勒费尔参与采写）

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