人民网阿布贾4月10日电 （记者姜宣） 4月10日，中国能源建设集团有限公司（以下简称“能建集团”）、尼日利亚能源委员会（以下简称“能委”）和尼日利亚州长论坛组织（以下简称“州长论坛”）在尼日利亚首都阿布贾共同签署合作备忘录。合作内容涉及能源规划、电力解决方案及绿色能源开发等。

三方签署合作备忘录。人民网记者 姜宣摄

相关合作依据尼日利亚《国家能源总体规划》，旨在加强能源规划能力，推进能源安全、可持续性；通过采用太阳能、风能及水能解决方案，推动绿色能源、生物能源及农村电气化在离网和农村社区的应用；通过设立绿色能源研究中心，推动先进绿色能源技术在尼日利亚的研发与部署。

中国能建董事长宋海良（右一）等为中尼绿色能源研究中心揭牌。人民网记者 姜宣摄

尼日利亚能委总经理穆斯塔法表示，将与中国能建加强合作，积极响应提努布总统“重燃希望”议程中关于能源领域的新政导向，解决长期困扰尼日利亚的电力难题。

尼日利亚州长论坛总干事希图表示，将持续统筹各州推进《电力法》具体举措，此次两国合作将进一步推动尼日利亚能源普及进程跨越式发展。

尼日利亚联邦科技部纳吉表示，相关合作将提升能源可及性，尤其是离网社区，将创造就业、吸引投资、践行气候承诺，实现多维度社会效益。中国能建对清洁与包容性发展的承诺，既助力尼日利亚擘画能源未来蓝图，亦彰显了中国在全球可持续基础设施领域的领导风范，此次合作堪称南南合作典范。

尼日利亚联邦科技部纳吉致辞。人民网记者 姜宣摄

中国能建董事长宋海良表示，作为全球最大能源电力行业综合解决方案提供商和基础设施投资承包商之一，中国能建始终坚持全方位融入共建“一带一路”，持续将中国设计、中国技术、中国建造、中国标准带到尼日利亚，打造了一大批高标准、可持续、惠民生的“标志性工程”和“小而美项目”。未来，能建集团将继续为尼能源及基础设施规划提供前瞻性、系统性、创新性一体化解决方案，带动中国标准、技术、装备、管理与服务“走进去”“融进去”。通过共同研发一批原创性、前沿引领性和颠覆性技术，提升中尼合作“含技量”“含智量”和“含金量”。与尼方共同打造一批光储一体化、风光水火储一体化、新型储能、一体化氢能、智慧电网等示范项目，助力尼日利亚有效降低发电成本和终端电价，不断提升人民的获得感、安全感、幸福感。

中国能建董事长宋海良。人民网记者 姜宣摄

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