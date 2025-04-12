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中老铁路国际旅客列车发送跨境旅客48.7万人次

2025年04月12日14:03 | 来源：新华网
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新华社昆明4月12日电（记者 丁怡全）适逢中老铁路国际旅客列车开行两周年之际，记者从中国铁路昆明局集团有限公司获悉，截至12日，中老铁路国际旅客列车累计发送跨境旅客48.7万人次，覆盖全球112个国家和地区，为推动区域经济发展和人文交流发挥了重要作用。

2023年4月13日，中老铁路开行国际旅客列车，中国昆明至老挝万象间实现乘火车当日通达。国铁昆明局客运部负责人介绍，为适应旺盛的旅客需求，铁路部门精准施策，在保持昆明南至万象国际旅客列车每天开行的基础上，将西双版纳至琅勃拉邦间国际旅客列车从每周开行4天加密至6天（除周三外），每趟旅客列车跨境旅客席位由初期250个增至390个，出入境人数从每天300人次增至最高1300人次。

昆明南至万象国际旅客列车运行时间由开通初期的10小时30分压缩至9小时30分左右；口岸通关时间由初期的90分钟压缩至最短50分钟。磨憨铁路口岸已成为外籍旅客入境中国云南的核心通道。

为全面保障中老铁路安全顺畅运行和出入境旅客便利快捷通关，磨憨边检站不断创新工作方法，增派外语专业民警组成“免签引导服务队”，为出入境外国人提供法律政策、民俗风情、旅游美食等方面的内容咨询；适时采取加开通道、增设引导岗位、前置填写《外国人入境卡》、旅客分类分流、开设“潮汐通道”、施行重大节假日“两公布一提示”等便民举措，边检整体查验效率提升约30%。

(责编：王静、岳弘彬)

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