人民网迪拜4月11日电 （记者任皓宇）“东方慧眼”智能遥感星座（OSE）中东区发布仪式近日在阿联酋迪拜举行，标志着“东方慧眼”全球布局迈出重要一步。

签约仪式现场。人民网记者 任皓宇摄

“东方慧眼”智能遥感星座计划通过卫星星座组网观测、全球稳定覆盖+超高空间分辨率组合、智能规划与观测、场景需求分析等措施，提高卫星观测效率、时效性和准确度，拓展产业应用范围，实现“看得快、看得清、看得准、看得全、看得懂”的目标。预计到2030年，“东方慧眼”可在轨200多颗卫星，为全球用户提供高精度、智能、实时的遥感信息服务。

两院院士、“东方慧眼”首席科学家李德仁在发布仪式上介绍了“东方慧眼”星座发展情况，以及OSE以高分辨率、实时性和AI赋能的遥感数据，在服务环境监测、资源管理和智慧城市发展等关键领域的重要意义。“我们希望‘东方慧眼’能助力更多国家的可持续发展之路。”

活动现场，阿曼兰斯航天公司正式签约加入“东方慧眼”星座，进一步拓展“东方慧眼”国际合作格局。地卫二空间技术（杭州）有限公司与肯尼亚资源调查与遥感局签署环境与资源地图合作备忘录，共同推动非洲与中东地区的可持续发展。

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