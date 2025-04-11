人民网罗马4月11日电 （记者谢亚宏）当地时间10日下午，“投资上海·共享未来”临港新片区全球投资促进系列活动在米兰举行。上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山，意大利伦巴第大区副主席马尔科·阿尔帕罗尼，意大利工业设计协会主席卢西亚诺·盖利姆波蒂，中国驻米兰总领馆经济商务参赞耿协威参加活动。

陈金山在致辞中指出，中意两国交往源远流长，近年来，两国领导人互动频繁，推动了双边关系进入发展新阶段。上海是中国最大的经济中心城市，临港新片区是中国推动更高水平对外开放的桥头堡和试验田。目前，临港正发挥对接国际通行规则的制度体系、世界级的先进制造业产业生态、“国际风、未来感、海湖韵”的现代化城市形态等优势，为包括意大利企业在内的各国企业在华发展、拓展亚太市场，提供专业、高效、周到的服务。

马尔科·阿尔帕罗尼在致辞中指出，伦巴第大区是充满创新和活力的区域，在中国和意大利等欧洲国家交流合作过程中，积极承担桥梁和纽带作用。期待与上海临港共同打造自由贸易与合作的新空间，携手推动双边发展与永续创新。

卢西亚诺·盖利姆波蒂认为，意大利工业设计协会的任务是在世界范围内推广意大利的设计。希望通过与上海临港的合作，探讨中意两国工业设计领域的差异与合作机会，共同推动见证设计文化的发展和创新。

耿协威表示，中意两国经贸合作基础深厚、前景广阔，“意大利制造”优质产品能够较好满足中国市场需要，超130家中资企业也在意投资兴业。适逢中意建交55周年，意拉鲁萨议长也成功访华，中意政治互信不断增强，为经贸合作注入了强大的动力。

活动上，临港新片区管委会与ArchiProducts设计师社区、贝伦戈工作室等意大利家居设计、制造、时尚等领域企业签约，同济大学、米兰理工大学、意大利工业设计协会签署战略合作协议，推动意大利设计和科创企业落地临港。临港新片区管委会还为中国银行米兰分行、意大利中国商会、Piror咨询管理、CPO会计事务所等机构授牌“中意企业（临港）合作联络站”，进一步拓展意大利招商渠道网络。

在“临港时刻”主题分享环节，临港新片区管委会重点介绍了临港为外资企业发展提供的机遇和服务，本次活动支持单位中国银行和金桥集团分别介绍了支持意大利企业在临港发展的跨境金融服务和临港中意产业园相关情况及支持政策。上汽意大利团队介绍了上汽全球化布局带来的市场机遇，中央美术学院（中法）艺术与设计管理学院分享临港艺术设计创意和人才培养情况，上海临港科创投资管理有限公司分享了基金助力全球中小企业在临港发展成长。

临港新片区党工委委员、管委会专职副主任赵义怀，米兰理工大学CISE学院学术主席埃马努埃莱·维拉尼，同济大学、中国银行、金桥集团、临港科创投、意大利中国商会、全筑集团的代表，以及来自高端制造、绿色能源、设计创新等领域的100余家意大利企业和机构的代表参会。

活动现场。主办方供图

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