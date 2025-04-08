人民网伦敦4月7日电（徐量）近日，由中国商务部主办的2025年“投资中国·英国推介会”在伦敦成功举行。湖北省商务厅厅长龙小红在会上借助中国动漫电影《哪吒之魔童闹海》在英国热映的契机，以“莲藕重塑肉身”的趣味情节开场，向与会嘉宾全面介绍湖北的营商环境与投资优势，现场气氛热烈。

湖北省商务厅厅长龙小红在会上做湖北招商环境推介。杨浩鹏摄

龙小红指出，湖北是全球最重要的莲藕产区之一，全球约80%的莲藕产自中国，而其中三分之一来自湖北。她幽默地说，湖北每年的莲藕产量足以“制造”66亿个“哪吒”，赢得现场阵阵笑声，也为接下来的推介营造了轻松氛围。

龙小红在主旨演讲中强调，湖北将持续扩大对外开放，坚定推进高水平引资政策体系建设，积极拓展与英国在绿色转型、信息技术、人工智能等新兴产业领域的深度合作。

在推介环节中，龙小红以“五个一”生动描绘湖北发展图景，赢得现场观众频频掌声。她说：“湖北是一架通达的桥，区位优势突出，是通向全球的枢纽要地；是一部厚重的书，制造业体系完善，是联通世界的产业重镇；是一首激昂的诗，创新活力迸发，是全国科技创新的重要高地；是一座丰饶的园，开放条件成熟，是经贸往来的重要平台；更是一幅美丽的画，生态宜居，是投资创业的理想乐土。”

数据显示，2024年湖北与英国的双边进出口总额达21.13亿美元，同比增长25.3%；累计投资项目达175个，投资总额4.3亿美元。阿斯利康、保诚、苏格兰皇家银行、渣打银行、翠丰、联合利华等英国知名企业均在湖北设立了分支机构。英国石油公司还与东风公司合作成立东风嘉实多油品有限公司。双方在氢能领域共建中英氢能合作论坛，积极推动创新平台建设。

龙小红表示，希望借助此次推介会平台，进一步深化英国各界对湖北的了解，拓展合作空间，实现互利共赢。

推介会期间，湖北代表团先后走访施乐辉、赫力昂、阿斯利康、英国石油、渣打银行等多家英国知名企业总部，并参访英中商业发展中心、英中贸易协会等机构。同时，湖北烽火通信科技股份有限公司、武汉汉欧国际物流有限公司、湖北天基生物能源股份有限公司等多家企业与英方企业达成合作意向，开启新一轮合作篇章。

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