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马里宣布对阿尔及利亚关闭领空

2025年04月08日13:25 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔4月7日电（记者司源）巴马科消息：马里交通和基础设施部7日发表声明说，自当天起对阿尔及利亚关闭领空。

　　马方表示，禁止所有往返阿尔及利亚的民用和军用航空器通行，直至另行通知。此举是对阿尔及利亚采取同样措施的回应。

　　阿尔及利亚外交部7日发表声明，宣布根据对等原则召回驻马里和尼日尔大使，并推迟新任驻布基纳法索大使履职。阿国防部同日宣布对马里关闭领空。

　　6日，马里、布基纳法索和尼日尔三国发表联合声明，宣布召回各自驻阿尔及利亚大使，以抗议阿方击落一架马里军用无人机。对此，阿尔及利亚外交部7日回应说，马里及“萨赫勒国家邦联”其他成员的指责“恶意且毫无根据”。

　　近年来，马里与阿尔及利亚关系持续紧张，马方此前指责阿方“包庇边境地区的恐怖组织”。

　　2024年1月，布基纳法索、马里和尼日尔联合宣布退出西非国家经济共同体（简称西共体）。此前，西共体在三国发生军事政变后对这三国实施了制裁。2024年7月6日，三国军事领导人在尼日尔首都尼亚美举行“萨赫勒国家联盟”成员国首次峰会，并宣布成立“萨赫勒国家邦联”。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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