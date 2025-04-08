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2025米兰设计周郑州大学专场展开幕

2025年04月08日13:24 | 来源：人民网-国际频道
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活动现场。张锡琪摄

活动现场。张锡琪摄

人民网罗马4月7日电（记者谢亚宏）2025米兰设计周郑州大学专场展在6日意大利米兰龙甲中国文化中心隆重开幕。郑州大学美术学院正处级组织员朱建良、国际交流与合作处副处长刘永杰，米兰省教育厅厅长莱蒂西亚·阿法塔托、巴兰扎泰市市长卢卡·埃利亚、米兰市一区城市建设与市容管理局局长洛伦佐·帕奇尼、米兰理工大学设计学院院长安娜·芭芭拉、Zona Sarpi设计区艺术负责人卢卡·福伊斯，以及当地高校师生和各界嘉宾出席开幕式。

刘永杰在开幕致辞中表示，米兰设计周是全球最早、规模最大、影响最广的国际设计盛会，被誉为“现代设计的奥林匹克”。郑州大学此次以“根脉与共生”为主题参展，集中展现师生丰富多样的艺术设计作品，他们以中原文化为主轴，既有对传统文化元素创新性转换的视觉传达设计，亦有运用人工智能技术创新诠释历史文化和遗产环境，为观众带来沉浸式体验。他希望通过此次参展，进一步深化中意高校及设计机构间的合作交流，搭建文明互鉴新桥梁，共绘发展新图景。

卢卡·福伊斯在致辞中高度评价郑州大学的参展作品。他指出，作品巧妙融合了中国文化底蕴与创新设计理念，体现了东方美学与国际设计潮流的有机互动，充分展示了中国高校设计教学与实践的高水准。他期待未来加强与郑州大学的合作，共同推动全球设计事业的发展。

在开幕式后的“根脉与共生”主题论坛上，郑州大学美术学院副院长高云、建筑学院国际交流中心主任陈琛、建筑学院建筑系副主任王宝珍分别介绍了此次参展作品的设计理念与实践探索。Zona Sarpi设计区艺术总监米凯莱·布鲁内洛充分肯定了郑州大学展览的前瞻性与创新性，认为展览为米兰设计周增添了独特活力。

活动最后，莱蒂西亚·阿法塔托、卢卡·埃利亚与卢卡·福伊斯共同向郑州大学颁发“2025米兰设计周Zona Sarpi设计区最佳组织奖”，朱建良、刘永杰代表学校领奖。此外，现场还对优秀参展作品、优秀指导教师及优秀策展人进行了表彰。

活动现场。张锡琪摄

活动现场。张锡琪摄

(责编：贾文婷、杨牧)

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