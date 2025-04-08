新华社伦敦4月7日电（记者郭爽）英国卫生安全局7日确认，英国确诊一例感染源不明的猴痘病毒“分支Ib”毒株感染病例。

英国卫生安全局说，这名居住在英格兰东北部的患者于3月确诊。但与此前病例不同，该患者没有报告的旅行史，也没有报告与英国此前病例有关联。目前，这名患者的所有密切接触者均已接受医学观察，未发现其他病例。

英国此前确诊的猴痘病例要么曾前往受猴痘疫情影响国家，要么与猴痘感染者有关联。英国卫生安全局表示，仍需进一步调查以确定这名患者的感染源。

“分支Ib”毒株是猴痘病毒毒株“分支I”的变异株，2023年在刚果（金）出现并迅速传播，后蔓延到其他国家和地区。去年10月30日，英国卫生安全局宣布在伦敦发现该国首例“分支Ib”毒株感染病例。

英国卫生安全局3月19日确认，在审查现有证据后，“分支Ia”和“分支Ib”猴痘病毒毒株将不再被归类为“严重后果传染病”，但强调这一决定不应被解读为猴痘病毒毒株“分支I”不再对公共卫生造成影响。

今年2月，世界卫生组织总干事谭德塞宣布，猴痘疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”。猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

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