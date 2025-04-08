新华社伦敦4月7日电（记者郭爽）英国政府7日发布公报说，将与惠康基金会一起投资6亿英镑，建立一项新的健康数据研究服务。

根据这份公报，上述措施当天由英国首相斯塔默宣布，旨在加速药物研发，改善患者护理，推动英国的医学研究。

公报说，建立新的健康数据研究服务将把英国医学研究数据集中到安全且便于使用的单一访问点，以改善在英国国民保健制度下的健康数据访问。这意味着，研究人员不必浏览不同系统，或为同一项目的信息多次申请，从而减少研究过程中的繁琐步骤。采取新措施后，患者信息保密仍将继续采用黄金标准，即采取匿名和虚拟锁定房间等严格的安全措施，以确保健康数据不被泄露。

此外，临床试验也将被快速推进，以加速未来药物和疗法的开发。据介绍，这项健康数据研究服务的相关机构将设在英国剑桥郡的惠康基因组园区，相关举措计划从2026年年底开始实施。

斯塔默3月13日宣布将废除英格兰医疗服务的执行机构——英格兰国民保健署，以“减少官僚主义”，并使医疗服务管理“重新回到民主控制之下”。据英国媒体报道，这一举措将使英格兰的医疗卫生服务重新回归英国卫生与社会保健部的直接控制。

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