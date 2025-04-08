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联合国贸发会议：应建立基于公平的全球人工智能发展体系

2025年04月08日10:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马4月8日电（记者郑彬）日前，联合国贸易和发展会议在最新发布的《科技与创新2025》报告中提到，未来十年人工智能将迎来高速发展时期。国际社会应通过加强合作等方式，致力于建立基于公平的全球人工智能发展体系，使发展红利和机遇被更多国家所分享。

报告指出，人工智能正在快速发展成为当前时代最具决定性的科技力量。根据联合国贸发会议预测，截至2033年，全球人工智能市场规模将从2023年的1890亿美元飙升至4.8万亿美元，十年内增幅达到25倍。人工智能在全球前沿科技中的总体份额比重则将从目前的7%上升至29%，并成为这一领域中的主导力量。但与此同时，人工智能也面临着发展极度不均衡的挑战。当前，人工智能发展高度集中在全球少数经济体手中。据统计，2022年，全球100家科技领域头部企业在人工智能研发方面的投入大约占全球的40%，60%的人工智能专利集中在美中两大经济体中。截至2023年，三分之二的发达经济体在国家层面制定了人工智能发展战略，而发展中国家中这一比例则不足三分之一。与此同时，全球118个国家（主要为发展中国家）没有参与任何人工智能全球治理倡议和机制。

联合国贸发会议呼吁，应尽快建立更具包容性的人工智能全球管理机制，避免国家间发展不均衡现象的加深，从而使人工智能发展红利和机遇得到更广泛的分享。对此，报告提出，各国应首先制定国家层面的人工智能发展战略，聚焦于基础设施建设、数据以及职业技术培训三大主要方向，并将未来政策重心放在科技、创新以及发展知识密集型产业方面，以提升科技与社会经济发展需求的契合度。其次，各利益攸关方应进一步加强合作，建立更具包容性的全球管理机制，扭转当前人工智能发展中存在的管理碎片化等现象，增加发展中国家在这一过程中的话语权，提升未来制度的公平性、透明性、开放性和共享性。

联合国贸发会议秘书长格林斯潘对此表示：“应在全球范围内形成以人为中心的人工智能发展总体格局，各国应进一步加强国际合作，建立全球人工智能发展框架，推动科技进步为人类共同发展目标服务。”

(责编：贾文婷、杨牧)

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