奈柯在汉诺威工业博览会期间出席西门子新闻发布会。人民网记者 刘仲华摄

人民网柏林4月7日电（记者刘仲华）“西门子在华深耕150余年，充分彰显着中国市场从过去、现在到未来的重要战略意义。我们将继续加码中国市场。”西门子数字化工业集团首席执行官奈柯日前在德国汉诺威工业博览会期间接受人民网记者采访时表示。

4月4日，以“赋能工业可持续发展”为主题的2025年汉诺威工业博览会闭幕。奈柯介绍，今年西门子展台强调“数实融合”。实体是基础，是生产、行动的根基，是推动事物发展的核心力量；而数字技术则是催化剂，它赋予实体更高的效率，让整个流程更加可持续。“我们现场展示了制药数字化流程。开发新药的成本越来越高，通过数字化手段，我们赋能制药行业可以缩短研发周期，使其更高效。另一个亮点是关于AI应用。西门子产品在 AI 应用方面更具优势。我们在产品中融入了 AI 技术，包括在西门子的Mendix软件平台中，这表明 AI 正在被我们真正地应用到实际场景中。”

奈柯表示，西门子在人工智能领域已经深耕数十年，拥有庞大的AI团队，并且是全球工业AI专利持有的领先者。在欧洲，西门子也是AI专利申请首位。西门子的AI研究成果数量众多，并且广泛应用于能源系统、制造业和基础设施等领域。AI将改变制造业的未来，那些积极拥抱AI的企业将会取得成功，而那些未能认识到AI价值的企业则会落后。

面对中国企业加速提质增效的转型需求，西门子正在深化本土研发布局，实现产品从定义、研发、采购到生产和服务的全价值链本地化。奈柯介绍了DeepSeek在西门子中国业务的深度参与情况。“在DeepSeek发布后的两三天内，我们已经将其投入内部使用。我们既可以使用DeepSeek，也可以在我们的业务中灵活运用其他模型。”西门子在产品中深度集成AI的同时保持开放性，不局限于使用哪种大型语言模型。例如，西门子解决方案Mendix集成DeepSeek为某办公家具制造商带来了一款解决方案，帮助他们快速且轻松地构建与人工智能交互的界面。

西门子日前在上海举行以“中国加速2.0”为主题的智能制造创新产品发布会，重磅发布18款面向中国市场的新品，覆盖工业自动化、数字化产品及服务。其中16款新品实现了全面本土研发。“西门子成立了中国创新产品事业部，并在本财年大幅增加研发投入，打造了此次发布的中国创新产品组合。这些本土研发的中国定制产品不仅能够助力本土制造商降本增效，实现高价值转型，也将进一步深化西门子的本土价值链布局。”奈柯表示。

奈柯对中国市场的前景充满信心，“西门子看到中国市场逐步向好，并预期未来工业自动化业务会显著回升。中国经济越来越注重高质量发展，而工业自动化会在其中扮演重要角色。若想见识全球最智能的工厂，我会选择去中国。因为中国为此投入了大量努力。”

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