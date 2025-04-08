新华社新西兰黑斯廷斯4月7日电（记者龙雷 陈正安）新西兰黑斯廷斯市一年一度的中国桂花花园灯会6日晚开幕。当晚现场人潮涌动，丰富多彩的中国文化让当地居民赞叹不已。

黑斯廷斯市中国桂花花园灯会缘起于黑斯廷斯市与中国桂林市之间的友谊。1981年，两座城市结为友好城市。15年后，即1996年，中国桂花花园在黑斯廷斯市中心落成。多年来，这座花园以其宁静和独特的中国风情吸引了不少新西兰游客。

今年的中国桂花花园灯会为期8天，活动期间计划举办多场文化表演，当地居民还能品尝到各种中国特色美食。

灯会的倡议者、黑斯廷斯市议员凯文·沃特金斯说，黑斯廷斯市和桂林的友好城市关系丰富了黑斯廷斯市文化生活，灯会展出的花灯从第一届的20盏增加到今年的800盏，灯会已成为当地文化多样性的象征。

“从（与桂林缔结友好城市）协议签署那天起，黑斯廷斯人民就热情拥抱这份友谊，并以此为傲。”沃特金斯说，双方的文化交流让黑斯廷斯领略到中国文化的色彩、魅力与活力。

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