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大阪世博会中国馆展陈准备就绪

2025年04月08日09:12 | 来源：新华网
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这是4月7日在日本大阪拍摄的世博会中国馆外观。新华社记者 杨光 摄

这是4月7日在日本大阪拍摄的世博会中国馆外观。新华社记者 杨光 摄

新华社大阪4月7日电（记者杨光）2025年日本大阪世博会将于4月13日开园，记者7日在现场看到，中国馆展陈已基本准备就绪。

中国馆共设“天人合一”“绿水青山”“生生不息”三个展区。在“天人合一”展区，以“二十四节气”为主题的大型多媒体动态影像，将中国传统纹样艺术融入现代设计，让古老的美学智慧焕发新生。在“绿水青山”展区，厦门筼筜湖的宜人生态、湖南十八洞村的盎然生机、塔克拉玛干沙漠的生态修复等，向世界讲述一个个“绿水青山就是金山银山”的故事，展示生态保护与社会发展协调共进的美丽中国。

在中国馆二楼，“生生不息”展区充满科技元素。“神舟十九号”航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽在天宫空间站通过视频送来祝福；“蛟龙号”体验舱中“载人深潜英雄”唐嘉陵下潜至7062米拍摄到的珍贵影像清晰可见；八网融合的智慧城市沙盘解锁城市未来之钥；AI大模型邀请中国文化中最受欢迎的神话人物用多语种品古论今，写诗作画。

这是4月7日在日本大阪拍摄的世博会中国馆外景一隅。新华社记者 杨光 摄

这是4月7日在日本大阪拍摄的世博会中国馆外景一隅。新华社记者 杨光 摄

中国贸促会副会长、中国馆政府总代表李庆霜介绍说，中国馆展陈紧扣“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”这一主题，注重沉浸式、交互性和体验感，展示手段多元，传统与现代交融，人文情怀浓郁。中国馆还将展示嫦娥五号、嫦娥六号从月球带回的土壤样品，这将是中国馆在本届世博会上献给全球观众的一份最珍贵展品。

中国馆占地面积约3500平方米，是大阪世博会最大的外国自建馆之一。该馆建筑以古代重要文化传播载体——竹简为设计灵感，巧妙融合竹子、汉字、书卷等文化符号，诉说中华千年历史，彰显非凡文化底蕴。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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