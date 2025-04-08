人民网罗马4月7日电（记者谢亚宏）希腊国家击剑青年队的佩剑队员及教练团队日前从雅典出发，搭乘吉祥航空航班前往中国，参加即将在无锡举行的2025世界青少年击剑锦标赛。

中希体育文化交流合作协会和吉祥航空的工作人员全程陪同，为队伍提供了全方位的支持与协助。队员们对中方工作人员的热情帮助和专业支持表示衷心感谢和高度赞赏。希腊佩剑队员尼古拉斯·黎凡诺斯表示：“我对这次比赛出行感到非常兴奋，期待已久。中国是一个美丽的国家，我非常期待这次访问。中国人民非常友好，在我们整个准备和出行过程中都给我们提供了很多帮助。我也很期待在这样高水平的比赛中竞争，尤其是在这样的国家和城市举办的比赛。”

据国际击剑联合会（FIE）官方信息，2025世界青少年击剑锦标赛将于4月7日至15日在中国无锡举行，届时将有来自约100个国家的1000余名击剑运动员参与，角逐18枚金牌，比赛项目包括男子和女子个人及团体的重剑、花剑和佩剑。

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