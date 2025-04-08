新华社阿尔及尔4月7日电（记者徐永春）阿尔及利亚外交部7日发表声明，宣布根据对等原则召回驻马里和尼日尔大使，并推迟新任驻布基纳法索大使履职。阿国防部当天宣布对马里关闭领空。

马里、布基纳法索和尼日尔三国政府6日发表联合声明，宣布召回各自驻阿尔及利亚大使，以抗议阿方此前击落一架马里军用无人机。马里外交和国际合作部6日发表声明说，经初步调查，马方“绝对肯定”无人机是在阿尔及利亚“有预谋的敌对行动”中被击落。

阿尔及利亚外交部7日在声明中说，马里和“萨赫勒国家邦联”其他成员对阿方的指责是“恶意且毫无根据的”。雷达图像清楚显示，该无人机侵入阿领空约1.6公里，这是马里无人机数月来第三次侵犯阿领空。该无人机的行动“被定性为敌对行动”，阿防空部队指挥部下令将其击落。阿政府同时对尼日尔和布基纳法索“站在马里的谬论一边”深表遗憾。

阿国防部同日发表声明说，鉴于马里屡次侵犯阿领空，阿政府决定自7日起禁止往返马里的空中交通。

近年来，马里与阿尔及利亚关系持续紧张，马方此前指责阿方“包庇边境地区的恐怖组织”。

2024年1月，布基纳法索、马里和尼日尔联合宣布退出西非国家经济共同体（简称西共体）。此前，西共体在三国发生军事政变后对这三国实施了制裁。2024年7月6日，三国军事领导人在尼日尔首都尼亚美举行“萨赫勒国家联盟”成员国首次峰会，并宣布成立“萨赫勒国家邦联”。

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