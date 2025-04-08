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TCL 2025年拉美新品发布会在巴西圣保罗举行

2025年04月08日08:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢4月3日电（记者宋亦然）圣保罗消息：当地时间4月3日，TCL拉美营销本部于巴西圣保罗举行年度新品发布会，同时宣布与拉美艺术展（SP-ARTE）达成合作。约600名来自拉美地区的消费者、客户代表、媒体及合作伙伴参与此次活动。

新品发布会现场。TCL巴西分公司供图

新品发布会现场。TCL巴西分公司供图

发布会上，TCL展示了涵盖智能电视、空调、冰箱等家电产品线的新品，包括采用QD-Mini LED技术的C6K电视、FreshIN 3.0新风空调、C530法式薄嵌冰箱等产品。光伏领域新品牌TCL Solar首次在拉美推出BC组件，子品牌雷鸟同步发布了75U6电视。TCL拉美营销本部总经理兼巴西分公司总经理蔡忆昕表示：“作为全球领先的智能终端企业，TCL期待为拉美消费者带来更卓越的产品体验，以智能科技赋能生活。”

此次发布会期间，TCL宣布将继续深化与奥林匹克全球合作伙伴关系，并计划通过SP-ARTE艺术展开展相关合作项目。与此同时，TCL首次在拉美发布品牌人文化IP——TCL Art，旨在以科技力量推动普惠艺术，支持艺术发展、传递艺术价值、发掘艺术可能。

新品发布会现场。TCL巴西分公司供图

新品发布会现场。TCL巴西分公司供图

TCL于2004年进入巴西市场，目前在拉美地区设有巴西、阿根廷、秘鲁等多家分支机构。根据市场调研机构Omdia发布的数据，TCL电视产品在2024年全球Mini LED电视、大屏电视及谷歌电视品类市场占有率居首。在拉美市场，其电视产品在阿根廷市场占有率排名第一，巴西位列第二，空调业务进入地区前五。

新品发布会现场。TCL巴西分公司供图

新品发布会现场。TCL巴西分公司供图

(责编：贾文婷、杨牧)

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