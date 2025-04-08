新华社休斯敦4月7日电（记者徐剑梅）综合美国气象部门和媒体报道，截至7日，持续多日的龙卷风、强降雨等恶劣天气在美国中西部和南部已造成至少21人死亡，引发的严重洪水或将持续数周。

据报道，肯塔基州2日至5日创下该州连续4天降雨量最高纪录，灾情严重，多座城市展开疏散居民行动。该州州长安迪·贝希尔7日表示，该州当天仍有500多条道路处于关闭状态，至少20个城镇的供水系统受到影响。报道说，在道森斯普林斯，洪水淹没一座变电站导致电力供应中断。安德森县消防部门官员表示，消防人员周末从洪水中救出40多人。

此外，阿肯色州上周的降雨量相当于往年同期约3个月降雨量的总和，田纳西州孟菲斯市5日降雨量创下4月份单日降雨量最高纪录，密西西比州14个县报告因恶劣天气遭受损失。

据“准确天气预报”公司气象学家估算，连日来的恶劣天气和洪水已给美国中西部和南部受灾地区造成800亿至900亿美元的经济损失。

气象学家预测，美国中西部和南部有近60条河流7日将处于严重洪水水位，部分地区洪水威胁或将持续数周。美国国家气象局7日说，美国东部和东南部地区当天开始面临大面积降雨和雷暴等威胁。

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